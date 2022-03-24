Ferzan Özpetek kimdir, nereli, nerede yaşıyor? İşte ayrıntılar

Ferzan Özpetek, ünlü ilk filmi "Hamam" ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından hiç ara vermeden film üretmeye devam ederek yurtdışı festivallerinden de büyük ilgi gördü.

İtalya'da yaşayan ünlü Türk asıllı yönetmen, uluslarası alanda büyük takdir görüyor.

İşte hem toplumsal normlara yönelik eleştirileri hem de kitaplarıyla da ön plana çıkan yönetmenin başarılarla dolu hayatı....