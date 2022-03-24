Ferzan Özpetek kimdir, nereli, nerede yaşıyor? İşte ayrıntılar
Ferzan Özpetek, ünlü ilk filmi "Hamam" ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından hiç ara vermeden film üretmeye devam ederek yurtdışı festivallerinden de büyük ilgi gördü.
İtalya'da yaşayan ünlü Türk asıllı yönetmen, uluslarası alanda büyük takdir görüyor.
İşte hem toplumsal normlara yönelik eleştirileri hem de kitaplarıyla da ön plana çıkan yönetmenin başarılarla dolu hayatı....
Bu dönemde Julien Beck ile The Living Teather'ın Avrupa turnesinde çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra, 1982 yılında Scusate il Ritardo filminde Massimo Troisi’nin, daha sonra sokak sanatçısı rolüyle de ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Son Contento filminde Maurizio Ponzi’nin yönetmen yardımcılığını üstlendi.
Ferzan Özpetek, 2001 yılından itibaren birlikte olduğu sevgilisi Simone Pontesilli ile İtalya'da eşcinsel birlikteliklerin hukuki olarak tanınmasını sağlayan medeni birliktelik yasasının Mayıs 2016 tarihinde mecliste kabul edilmesinden sonra evlendi.
Özpetek, son kitabı Sen Benim Hayatımsın'ı Simone Pontesilli'ye adadı.
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