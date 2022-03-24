Ferzan Özpetek kimdir, nereli, nerede yaşıyor? İşte ayrıntılar

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2022 Perşembe, 13:19
<p>Ferzan Özpetek, ünlü ilk filmi<strong> "Hamam"</strong> ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından hiç ara vermeden film üretmeye devam ederek yurtdışı festivallerinden de büyük ilgi gördü.&nbsp;</p><p>İtalya'da yaşayan ünlü Türk asıllı yönetmen, uluslarası alanda büyük takdir görüyor.</p><p> İşte hem toplumsal normlara yönelik eleştirileri hem de kitaplarıyla da ön plana çıkan yönetmenin başarılarla dolu hayatı....</p>

Ferzan Özpetek, ünlü ilk filmi "Hamam" ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından hiç ara vermeden film üretmeye devam ederek yurtdışı festivallerinden de büyük ilgi gördü. 

İtalya'da yaşayan ünlü Türk asıllı yönetmen, uluslarası alanda büyük takdir görüyor.

İşte hem toplumsal normlara yönelik eleştirileri hem de kitaplarıyla da ön plana çıkan yönetmenin başarılarla dolu hayatı....

<p><strong>Ferzan Özpetek, 3 Şubat 1959 tarihinde İstanbul'da doğdu.</strong> Kadıköy doğumlu olan yönetmen, İtalya'da yaşıyor.&nbsp;<br></p>

Ferzan Özpetek, 3 Şubat 1959 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kadıköy doğumlu olan yönetmen, İtalya'da yaşıyor. 

<p><strong>1976 yılında taşındığı İtalya'da</strong> önce <em>Perugia Yabancılar Üniversitesi'ne</em> giderek bir yıl boyunca İtalyanca öğrendi.&nbsp;</p><p>Yönetmen daha sonra sinema eğitimi almak için<strong> Roma La Sapienza Üniversitesi'ne</strong> geçiş yaptı.</p>

1976 yılında taşındığı İtalya'da önce Perugia Yabancılar Üniversitesi'ne giderek bir yıl boyunca İtalyanca öğrendi. 

Yönetmen daha sonra sinema eğitimi almak için Roma La Sapienza Üniversitesi'ne geçiş yaptı.

<p>Burada eğitimini tamamladıktan sonra sanat tarihi, kostüm ve tiyatro yönetmenliği eğitimi için <em>Accademia Navona </em>ve<em> Accademia d'Arte Drammatica </em>okullarına giderek <strong>Silvio D'Amico'dan dersler aldı.&nbsp;</strong><br></p>

Burada eğitimini tamamladıktan sonra sanat tarihi, kostüm ve tiyatro yönetmenliği eğitimi için Accademia Navona ve Accademia d'Arte Drammatica okullarına giderek Silvio D'Amico'dan dersler aldı. 

<p>Bu dönemde <em>Julien Beck</em> ile<em> The Living Teather'ın</em> Avrupa turnesinde çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra, <em>1982 yılında</em><strong> Scusate il Ritardo</strong> filminde<em> Massimo Troisi’nin,</em> daha sonra sokak sanatçısı rolüyle de ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı <strong>Son Contento</strong> filminde<em> Maurizio Ponzi’nin</em> yönetmen yardımcılığını üstlendi.&nbsp;<br></p>

Bu dönemde Julien Beck ile The Living Teather'ın Avrupa turnesinde çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra, 1982 yılında Scusate il Ritardo filminde Massimo Troisi’nin, daha sonra sokak sanatçısı rolüyle de ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Son Contento filminde Maurizio Ponzi’nin yönetmen yardımcılığını üstlendi. 

<p><strong>Ferzan Özpetek, yönetmen yardımcısı olarak yaklaşık 15 yıl,</strong> <em>Ricky Tognazzi, Lamberto Bava, Francesco Nuti, Sergio Citti, Giovanni Veronesi </em>ve<em> Marco Risi</em> gibi farklı <strong>yönetmenlerle çalıştı.</strong><br></p>

Ferzan Özpetek, yönetmen yardımcısı olarak yaklaşık 15 yıl, Ricky Tognazzi, Lamberto Bava, Francesco Nuti, Sergio Citti, Giovanni Veronesi ve Marco Risi gibi farklı yönetmenlerle çalıştı.

<p>Amerikalı şarkıcı <strong>Madonna, bir televizyon programına verdiği röportajda Ferzan Özpetek'in "bir dahi" olduğunu söyledi.</strong><br></p>

Amerikalı şarkıcı Madonna, bir televizyon programına verdiği röportajda Ferzan Özpetek'in "bir dahi" olduğunu söyledi.

<p>Özpetek, <em>2009 yılında</em> çektiği<strong> Serseri Mayınlar</strong> isimli filminin<strong> Los Angeles Film Festivali açılışındaki gösteriminden</strong> sonra <em>John Travolta, Andy Garcia</em> gibi isimlerden de tebrik aldı.<br></p>

Özpetek, 2009 yılında çektiği Serseri Mayınlar isimli filminin Los Angeles Film Festivali açılışındaki gösteriminden sonra John Travolta, Andy Garcia gibi isimlerden de tebrik aldı.

<p>Ferzan Özpetek, 2005 yılında gerçekleştirilen<strong> 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde</strong>, oyuncular <em>Hülya Koçyiğit, Zuhal Olcay, Aytaç Arman, Kenan Işık</em> ve yönetmen<em> Nuri Bilge Ceylan'ın</em> bulunduğu kurula <strong>jüri başkanlığı yaptı.</strong><br></p>

Ferzan Özpetek, 2005 yılında gerçekleştirilen 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, oyuncular Hülya Koçyiğit, Zuhal Olcay, Aytaç Arman, Kenan Işık ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın bulunduğu kurula jüri başkanlığı yaptı.

<p>2007 yılında ise<strong> 75. Venedik Film Festivali'nde jüri üyeliği yaptı.</strong><br></p>

2007 yılında ise 75. Venedik Film Festivali'nde jüri üyeliği yaptı.

<p>Ferzan Özpetek,<em> 2001 yılından itibaren</em> birlikte olduğu sevgilisi <strong>Simone Pontesilli</strong> ile İtalya'da eşcinsel birlikteliklerin hukuki olarak tanınmasını sağlayan medeni birliktelik yasasının Mayıs 2016 tarihinde mecliste kabul edilmesinden sonra <strong>evlendi.</strong></p><p>Özpetek, son kitabı <em><strong>Sen Benim Hayatımsın'ı</strong> </em>Simone Pontesilli'ye adadı.</p>

Ferzan Özpetek, 2001 yılından itibaren birlikte olduğu sevgilisi Simone Pontesilli ile İtalya'da eşcinsel birlikteliklerin hukuki olarak tanınmasını sağlayan medeni birliktelik yasasının Mayıs 2016 tarihinde mecliste kabul edilmesinden sonra evlendi.

Özpetek, son kitabı Sen Benim Hayatımsın'ı Simone Pontesilli'ye adadı.

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