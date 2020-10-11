Ferzan Özpetek, FICE Ödülü aldı

İtalya’da yaşayan Ferzan Özpetek, İtalya Sanat ve Deneme Sinemaları Federasyonu (FICE) Ödülü’ne layık görüldü.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2020 Pazar, 11:36
Ferzan Özpetek, FICE Ödülü aldı
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İtalya’da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, Mantov'da gerçekleşen törende FICE Ödülü’nü aldı.

Özpetek, Instagram hesabından, Ralph Waldo Emerson’un sözünü yazarak, ödüllü fotoğrafı ile "Yol sizi nereye götürüyorsa oraya gitmeyin, yol olmayan yerden gidin ki; iz bırakın" notunu paylaştı.



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