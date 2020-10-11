Ferzan Özpetek, FICE Ödülü aldı
İtalya’da yaşayan Ferzan Özpetek, İtalya Sanat ve Deneme Sinemaları Federasyonu (FICE) Ödülü’ne layık görüldü.
İtalya’da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, Mantov'da gerçekleşen törende FICE Ödülü’nü aldı.
Özpetek, Instagram hesabından, Ralph Waldo Emerson’un sözünü yazarak, ödüllü fotoğrafı ile "Yol sizi nereye götürüyorsa oraya gitmeyin, yol olmayan yerden gidin ki; iz bırakın" notunu paylaştı.
En Çok Okunan Haberler
- Kaddafi'nin kayıp serveti Türk çiftte bulundu
- Özgü Namal, eşinin cansız bedeniyle karşılaşmış
- Onedio'dan yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'e hakaret
- AKP'den erken seçim açıklaması
- Alaattin Çakıcı'ya 17 yıl hapis cezası!
- Böcek'in sağlık durumu hakkında hastaneden yeni açıklama
- Soylu'dan tarikatlara ilişkin açıklama
- Salgın ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
- Davutoğlu’ndan ‘kripto FETÖ’cülük’ ve ekonomi çıkışı
- Bank Asya’dan Diyanet’e
Video Haberler
- Oğlu vahşice öldürülen annenin feryadı yürek dağladı
- Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
- Polisten avukata küfür kamerada
- Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu
- Salgın ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
- Gece kulübüne polis baskını! Ceza yağdı
- Embesil sürüsü dedi, sosyal medyada gündem oldu
- Manisa'da trafikte tepki çeken görüntüler
- Swinger partisine katılıp çiftleri dolandırdı
- İstanbul’un göbeğinde meydan kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Kaddafi'nin kayıp serveti Türk çiftte bulundu
- Özgü Namal, eşinin cansız bedeniyle karşılaşmış
- Onedio'dan yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'e hakaret
- AKP'den erken seçim açıklaması
- Alaattin Çakıcı'ya 17 yıl hapis cezası!
- Böcek'in sağlık durumu hakkında hastaneden yeni açıklama
- Soylu'dan tarikatlara ilişkin açıklama
- Salgın ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
- Davutoğlu’ndan ‘kripto FETÖ’cülük’ ve ekonomi çıkışı
- Bank Asya’dan Diyanet’e