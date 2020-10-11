Ferzan Özpetek, FICE Ödülü aldı

11 Ekim 2020 Pazar, 11:36

İtalya’da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, Mantov'da gerçekleşen törende FICE Ödülü’nü aldı.

Özpetek, Instagram hesabından, Ralph Waldo Emerson’un sözünü yazarak, ödüllü fotoğrafı ile "Yol sizi nereye götürüyorsa oraya gitmeyin, yol olmayan yerden gidin ki; iz bırakın" notunu paylaştı.



