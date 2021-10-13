FIFA, ofsayt konusunda devrim yapmaya hazırlanıyor

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2021 Çarşamba, 17:41
<p>Futbol her geçen yıl biraz daha değişiyor ve FIFA da değişen oyun içerisinde insan hatalarını en aza indirmek istiyor.<br></p>

Futbol her geçen yıl biraz daha değişiyor ve FIFA da değişen oyun içerisinde insan hatalarını en aza indirmek istiyor.

<p>İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, FIFA Uluslararası Futbol Geliştirme'nin başında bulunan Arsene Wenger, yan hakemin tamamen kaldırılmasını ve ofsayt kararlarının tamamen otomatik olmasını istiyor.<br></p>

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, FIFA Uluslararası Futbol Geliştirme'nin başında bulunan Arsene Wenger, yan hakemin tamamen kaldırılmasını ve ofsayt kararlarının tamamen otomatik olmasını istiyor.

<p>Wenger, Paris'teli katıldığı bir toplantıda "Birçok olasılık mevcut. Bazı şeyleri gizli tutmam lazım ama hakem yönetiminde büyük bir evrim olacak." sözlerini kullandı.<br></p>

Wenger, Paris'teli katıldığı bir toplantıda "Birçok olasılık mevcut. Bazı şeyleri gizli tutmam lazım ama hakem yönetiminde büyük bir evrim olacak." sözlerini kullandı.

<p>Wenger ayrıca "Her şey üzerinde çalışılıyor ve teknoloji sayesinde ofsaytın 5 veya 6 santimetre olduğu bile belirlenebilecek." dedi.<br></p>

Wenger ayrıca "Her şey üzerinde çalışılıyor ve teknoloji sayesinde ofsaytın 5 veya 6 santimetre olduğu bile belirlenebilecek." dedi.

<p>Güncel ofsayt kuralları, çok çeşitli tartışmaları beraberinde getiriyor. Son olarak Uluslar Ligi finalinde Kylian Mbappe'nin Fransa forması ile İspanya'ya attığı gol oldukça tartışılmıştı.<br></p>

Güncel ofsayt kuralları, çok çeşitli tartışmaları beraberinde getiriyor. Son olarak Uluslar Ligi finalinde Kylian Mbappe'nin Fransa forması ile İspanya'ya attığı gol oldukça tartışılmıştı.

<p>Bu gibi durumlarda VAR da bu sorunu çözemiyor ve Premier League bu sorunu çözmek için şuan değişik kalınlıktaki ofsayt çizgisi çizimlerini deniyor.<br></p>

Bu gibi durumlarda VAR da bu sorunu çözemiyor ve Premier League bu sorunu çözmek için şuan değişik kalınlıktaki ofsayt çizgisi çizimlerini deniyor.

<p>FIFA, bahsi geçen ofsayt aracının geliştirilmesi için 2022'yi hedefliyor. Oluşturulan sistem 2022 Dünya Kupası'nda Katar'da uygulandıktan sonra kabul edilebilir.<br></p>

FIFA, bahsi geçen ofsayt aracının geliştirilmesi için 2022'yi hedefliyor. Oluşturulan sistem 2022 Dünya Kupası'nda Katar'da uygulandıktan sonra kabul edilebilir.

<p>Hatırlanması gereken bir diğer husus da genelde kural değişiklikleri Mart aylarında kabul ediliyor ve Katar'daki Dünya Kupası'nın 2022'nin sonbaharında yapılmasından dolayı yeni değişiklikleri 2023 senesinde görme ihtimalimiz de oluşabilir.<br></p>

Hatırlanması gereken bir diğer husus da genelde kural değişiklikleri Mart aylarında kabul ediliyor ve Katar'daki Dünya Kupası'nın 2022'nin sonbaharında yapılmasından dolayı yeni değişiklikleri 2023 senesinde görme ihtimalimiz de oluşabilir.

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