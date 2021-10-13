Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: Fenerbahçeli olduğumu herkes biliyor
TRT Spor'un sorularını yanıtlayan Erol Bulut, Milli Takım'da Stefan Kuntz seçimiyle ilgili olarak, "Stefan Kuntz'un doğru kişi olduğunu düşünüyorum. Gençlerle çalışmayı seven bir kişi ve Türkiye'yi tanıyor. Biraz zamana ihtiyacı var. Türkiye'yi ve Türk insanını tanıyor. Takımın arzusu, isteği, son 10 dakikadaki baskısı 90 dakikaya yayılmalı" dedi.
Türkiye'nin Letonya'yı deplasmanda 2-1 yendiği maçta ilk kez kadroya çağrılan ve karşılaşmayı da bir golle tamamlayan Serdar Dursun için ise Erol Bulut, "Serdar Dursun'un daha önceden Milli Takıma davet edilmesi gerekiyordu. Almanya 2. Ligi kolay bir lig değil. Darmstadt gibi takımda 29 gol atmak çok zordur" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'ye bu sezon başında gelen ancak takımdan ayrılmak zorunda kalan Steven Caulken içinse Erol Bulut, "Steven Caulker zaten kaliteli bir futbolcu. Karakterli de bir insan. Bizimle çok iyi bir çıkış yapmıştı ve haklı olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu. Caulker'ı geçen sene Fenerbahçe'ye çok istedik ama olmadı" dedi.
"Benden önce 6 ve 7. olan bir Fenerbahçe vardı" diyen Erol Bulut, "Avrupa kupalarına katılmasında payımız olduğunu düşünüyorum. Hedeflerimi her zaman en üst seviye yapıyorum. Şu anda Gaziantep FK'da 3 yıl anlaşmamın nedeni bazı şeylerin tesadüf olmadığın göstermek. İnşallah bunu buradaki bütün personelle başarırız. Hayatta pişman olduğum bir şey yok. Bir şeye karar veriyorsanız onu bilinçli yapıyorsunuz. Avrupa hedefim var. Fenerbahçe'ye gitmeden önce de 2-3 teklif vardı. Herkes Fenerbahçeli olduğumu biliyordu, teklif geldiğinde diğer teklifleri rafa kaldırdım" dedi.
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