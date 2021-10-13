Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: Fenerbahçeli olduğumu herkes biliyor

"Benden önce 6 ve 7. olan bir Fenerbahçe vardı" diyen Erol Bulut, "Avrupa kupalarına katılmasında payımız olduğunu düşünüyorum. Hedeflerimi her zaman en üst seviye yapıyorum. Şu anda Gaziantep FK'da 3 yıl anlaşmamın nedeni bazı şeylerin tesadüf olmadığın göstermek. İnşallah bunu buradaki bütün personelle başarırız. Hayatta pişman olduğum bir şey yok. Bir şeye karar veriyorsanız onu bilinçli yapıyorsunuz. Avrupa hedefim var. Fenerbahçe'ye gitmeden önce de 2-3 teklif vardı. Herkes Fenerbahçeli olduğumu biliyordu, teklif geldiğinde diğer teklifleri rafa kaldırdım" dedi.