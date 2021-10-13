Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai'ye talip var

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2021 Çarşamba, 15:16
<p>Sevilla, önümüzdeki yaz için Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi transfer etmek istiyor. Endülüs merkezli Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Fransız milli takımın stoperi Jules Kounde'yi gelecek yaz satmaya hazırlanan Sevilla, bir stoper arayışı sonrası Attila Szalai'de karar kıldı.</p>

Sevilla, önümüzdeki yaz için Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi transfer etmek istiyor. Endülüs merkezli Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Fransız milli takımın stoperi Jules Kounde'yi gelecek yaz satmaya hazırlanan Sevilla, bir stoper arayışı sonrası Attila Szalai'de karar kıldı.

<p>Monchi'nin Szalai'yi yakın takibe aldığı belirtilirken, sezon içinde göstereceği performansın da transferde etkili olacağının altı çizildi.</p>

Monchi'nin Szalai'yi yakın takibe aldığı belirtilirken, sezon içinde göstereceği performansın da transferde etkili olacağının altı çizildi.

<p>Jules Kounde'yi 80 milyon Avro civarında bir rakama satmayı hedefleyen Sevilla'nın Attila Szalai için de kesenin ağzını açacağı vurgulandı.</p>

Jules Kounde'yi 80 milyon Avro civarında bir rakama satmayı hedefleyen Sevilla'nın Attila Szalai için de kesenin ağzını açacağı vurgulandı.

<p>Fenerbahçe'nin Ocak 2021'de Apollon Limassol'dan 2 milyon Avro'ya transfer ettiği Attila Szalai'nin Haziran 2025'e kadar sarı lacivertli kulüple sözleşmesi bulunuyor.</p>

Fenerbahçe'nin Ocak 2021'de Apollon Limassol'dan 2 milyon Avro'ya transfer ettiği Attila Szalai'nin Haziran 2025'e kadar sarı lacivertli kulüple sözleşmesi bulunuyor.

<p>Fenerbahçe'ye transfer olduğunda 800 bin Avro piyasa değeri olan Macar milli stoperin şu an değeri 11 milyon Avro'ya kadar yükseldi.</p>

Fenerbahçe'ye transfer olduğunda 800 bin Avro piyasa değeri olan Macar milli stoperin şu an değeri 11 milyon Avro'ya kadar yükseldi.

<p>Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Haziran ayında "Attila Szalai için 20 milyon Avro'nun altını konuşmam bile." demişti.</p>

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Haziran ayında "Attila Szalai için 20 milyon Avro'nun altını konuşmam bile." demişti.

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