Fırat Aydınus'a çiçek veren Burak Elmas'a taraftardan tepki yağdı

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2022 Cumartesi, 19:43
<p>Başakşehir ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas, düdüğüne kavuşan Fırat Aydınus'a çiçek verdiler. </p>

Başakşehir ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas, düdüğüne kavuşan Fırat Aydınus'a çiçek verdiler. 

<p><strong>AYDINUS, 85 GÜN SONRA SAHAYA DÖNDÜ</strong></p> <p>Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun 8 Mart'ta liste dışı bırakılan hakemler arasında yer alan daha sonra Tahkim Kurulu kararıyla görevi iade edilen Fırat Aydınus, 85 gün sonra Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki Medipol Başakşehir - Galatasaray mücadelesiyle sahalara döndü.</p>

AYDINUS, 85 GÜN SONRA SAHAYA DÖNDÜ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun 8 Mart'ta liste dışı bırakılan hakemler arasında yer alan daha sonra Tahkim Kurulu kararıyla görevi iade edilen Fırat Aydınus, 85 gün sonra Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki Medipol Başakşehir - Galatasaray mücadelesiyle sahalara döndü.

<p>Aydınus son olarak Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat tarihinde oynanan Altay - Çaykur Rizespor maçında düdük çalmıştı. </p>

Aydınus son olarak Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat tarihinde oynanan Altay - Çaykur Rizespor maçında düdük çalmıştı. 

<p><strong>TARAFTARDAN TEPKİ</strong></p> <p>Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Elmas'ın bu hareketine yoğun tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medyadan şu paylaşımları yaptılar:</p>

TARAFTARDAN TEPKİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Elmas'ın bu hareketine yoğun tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medyadan şu paylaşımları yaptılar:

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