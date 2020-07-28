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Yağlar kasa dönüşmez

Bugünlerde herkes yağ oranını düşürmek istiyor. Evet, belli sınırlara kadar bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz ama bilimsel araştırmalar gösteriyor ki özellikle kadınlarda düşük yağ seviyesine sahip olunması hormonel denge üzerinde büyük olumsuz etkiler ortaya çıkarıyor. Yağ ve kas dokuları birbirinden bağımsız oldukları için vücudunuzdaki yağı kasa çeviremezsiniz. Vücuttaki yağ oranını düşürmek için etkili ve düzenli bir egzersiz programı ve bu programa uygun sağlıklı bir beslenme planının birlikte uygulanması gerekir. Bizim uyguladığımız “Entegre Antrenman Modellemesi” sistemiyle 45 gün içerisinde 10 kg yağ yakabiliyorsunuz. Normal şartlarda hiçbir fitness veya antrenman modellemesinde de böyle bir iddia yoktur. Biz aynı zamanda yağ yaktırıp kas kütlenizi arttırabiliyoruz. Bunu yaparken de yan etki yaratacak ek besin kullanmıyoruz.