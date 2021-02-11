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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2005 yılında kapatılan Foça Tatil Köyü'nün 49 yıllığına işletme hakkının verilmesi yöntemiyle satılacağını duyurdu. Son teklif verme tarihi 4 Nisan 2021, geçici teminat bedeli ise 3 milyon TL olarak açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2005 yılında kapatılan Foça Tatil Köyü'nün 49 yıllığına işletme hakkının verilmesi yöntemiyle satılacağını duyurdu. Son teklif verme tarihi 4 Nisan 2021, geçici teminat bedeli ise 3 milyon TL olarak açıklandı

İzmir'in Foça ilçesinde 1967 yılında Türkiye'nin ilk tatil köyü olarak hizmete açılan ve 2005 yılına kadar hizmet veren Foça Tatil Köyü için önemli bir karar alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 1855 ada 9, 10, 11, 12 ve 4 nolu parsellerdeki Foça Tatil Köyü'nün, taşınmazları ile birlikte bina ve müştemilat da dahil olmak üzere 49 yıl süreyle "İşletme Hakkının Verilmesi' yöntemiyle satılacağı duyuruldu.

İhale ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Son teklif verme tarihinin 4 Nisan 2021 olduğu açıklanırken, geçici teminat bedeli ise 3 milyon TL olarak duyuruldu.