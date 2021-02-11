Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2005 yılında kapatılan Foça Tatil Köyü'nün 49 yıllığına işletme hakkının verilmesi yöntemiyle satılacağını duyurdu. Son teklif verme tarihi 4 Nisan 2021, geçici teminat bedeli ise 3 milyon TL olarak açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2005 yılında kapatılan Foça Tatil Köyü'nün 49 yıllığına işletme hakkının verilmesi yöntemiyle satılacağını duyurdu. Son teklif verme tarihi 4 Nisan 2021, geçici teminat bedeli ise 3 milyon TL olarak açıklandı
İzmir'in Foça ilçesinde 1967 yılında Türkiye'nin ilk tatil köyü olarak hizmete açılan ve 2005 yılına kadar hizmet veren Foça Tatil Köyü için önemli bir karar alındı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 1855 ada 9, 10, 11, 12 ve 4 nolu parsellerdeki Foça Tatil Köyü'nün, taşınmazları ile birlikte bina ve müştemilat da dahil olmak üzere 49 yıl süreyle "İşletme Hakkının Verilmesi' yöntemiyle satılacağı duyuruldu.
İhale ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Son teklif verme tarihinin 4 Nisan 2021 olduğu açıklanırken, geçici teminat bedeli ise 3 milyon TL olarak duyuruldu.
FOÇA BELEDİYESİ DE İSTİYOR
İlçede Fransız Tatil Köyü olarak da bilinen, içerisinde bungalov tipinde 400 oda, zeytin ağaçları, fıstık çamı gibi ağaçlar barındıran tatil köyünde yürüyüş yolları, açık ve kapalı alan aydınlatma sistemleri, yüzme havuzu, amfitiyatro, disko, revir, spor alanları ile 900 metrelik plaj da yer alıyor. 2005 yılında kapatılan ve Foça Tatil Köyü için 2006 yılında yapılan ihale Yıldırım Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından alınmıştı.
Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İhalesi Başkanlığı teslim aşamasında ihaleyi iptal etmişti. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, önceki aylarda Foça Tatil Köyü'ne giderek incelemelerde bulunmuş ve yapılması halinde ihale sürecine belediye olarak dahil olmak istediklerini açıklamıştı.
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