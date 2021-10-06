Forbes, 40 yaş altı en zengin 15 kişiyi açıkladı

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2021 Çarşamba, 16:36
<p>Forbes, 40 yaş altındaki en zengin 15 kişiyi açıkladı.<br></p>

Forbes, 40 yaş altındaki en zengin 15 kişiyi açıkladı.

<p>Listenin en zengin kişisi Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg olurdu.</p>

Listenin en zengin kişisi Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg olurdu.

<p>İşte 40 yaşının altındaki dünyanın en zengin 15 kişisi...</p>

İşte 40 yaşının altındaki dünyanın en zengin 15 kişisi...

<p><strong>ERNEST GARCİA III</strong></p><p>Yaşı: 39</p><p>Net serveti: 9,3 milyar dolar</p><p>Servetinin kaynağı: Carvana (ikinci el araba şirketi)</p>

ERNEST GARCİA III

Yaşı: 39

Net serveti: 9,3 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Carvana (ikinci el araba şirketi)

<p><strong>RJ SCARİNGE</strong></p><p>Yaşı: 38</p><p>Net serveti: 3.4 milyar dolar</p><p>Servetinin kaynağı: Rivian Automotive (Elektrikli otomobil üreticisi)</p>

RJ SCARİNGE

Yaşı: 38

Net serveti: 3.4 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Rivian Automotive (Elektrikli otomobil üreticisi)

<p><strong>SCOTT DUNCAN</strong></p><p>Yaşı: 38</p><p>Net serveti: 6.2 milyar dolar</p><p>Servetinin kaynağı: Enterprise (Boru hattı taşımacılığı)</p>

SCOTT DUNCAN

Yaşı: 38

Net serveti: 6.2 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Enterprise (Boru hattı taşımacılığı)

<p><strong>NATHAN BLECHARCZYK</strong></p><p>Yaşı: 38</p><p>Net serveti: 10 milyar dolar</p><p>Servetinin kaynağı: Airbnb</p>

NATHAN BLECHARCZYK

Yaşı: 38

Net serveti: 10 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Airbnb

<p><strong>BRIAN ARMSTRONG</strong></p><p>Yaşı: 38</p><p>Net serveti: 11.5 milyar dolar</p><p>Servetinin kaynağı: Coinbase (Kripto para borsası)</p>

BRIAN ARMSTRONG

Yaşı: 38

Net serveti: 11.5 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Coinbase (Kripto para borsası)

<p><strong>DUSTİN MOSKOVİTZ</strong></p><p>Yaşı: 37</p><p>Net serveti: 24.1 milyar dolar</p><p>Servetinin kaynağı: Facebook</p>

DUSTİN MOSKOVİTZ

Yaşı: 37

Net serveti: 24.1 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Facebook

<p><strong>MARK ZUCKERBERG</strong></p><p>Yaşı: 37</p><p>Net serveti: 134.5 milyar dolar</p><p>Servetinin kaynağı: Facebook</p>

MARK ZUCKERBERG

Yaşı: 37

Net serveti: 134.5 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Facebook

<p><strong>BAİJU BHATT</strong></p><p>Yaşı: 36</p><p>Net serveti: 2,9 milyar dolar</p><p>Servetinin kaynağı: Robinhood Markets (Hisse senedi ve fon ticareti uygulaması)</p>

BAİJU BHATT

Yaşı: 36

Net serveti: 2,9 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Robinhood Markets (Hisse senedi ve fon ticareti uygulaması)

<p><strong>LUKAS WALTON</strong></p><p>Yaşı: 35</p><p>Net serveti: 17.2 milyar dolar</p><p>Servetinin kaynağı: Walmart</p>

LUKAS WALTON

Yaşı: 35

Net serveti: 17.2 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Walmart

<p><strong>FRED EHRSAM</strong></p><p>Yaşı: 33</p><p>Net serveti: 3.5 milyar dolar</p><p>Servetinin kaynağı: Paradigm (Kripto para borsası) ve Coinbase (Kripto para borsası)</p>

FRED EHRSAM

Yaşı: 33

Net serveti: 3.5 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Paradigm (Kripto para borsası) ve Coinbase (Kripto para borsası)

<p><strong>BOBBY MURPHY</strong></p><p>Yaşı: 33</p><p>Net serveti: 15.2 milyar dolar</p><p>Servetinin kaynağı: Snapchat</p>

BOBBY MURPHY

Yaşı: 33

Net serveti: 15.2 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Snapchat

<p><strong>EVAN SPİEGEL</strong></p><p>Yaşı: 31</p><p>Net serveti: 13,8 milyar dolar</p><p>Servetinin kaynağı: Snapchat</p>

EVAN SPİEGEL

Yaşı: 31

Net serveti: 13,8 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Snapchat

<p><strong>SAM BANKMAN-FRİED</strong></p><p>Yaşı: 29</p><p>Net serveti: 22,5 milyar dolar</p><p>Servetinin kaynağı: FTX (Kripto para borsası)&nbsp;</p>

SAM BANKMAN-FRİED

Yaşı: 29

Net serveti: 22,5 milyar dolar

Servetinin kaynağı: FTX (Kripto para borsası) 

<p><strong>BEN SİLBERMANN</strong></p><p>Yaşı: 39</p><p>Net serveti: 3,3 milyar dolar</p><p>Servetinin kaynağı: Pinterest</p>

BEN SİLBERMANN

Yaşı: 39

Net serveti: 3,3 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Pinterest

<p><strong>LYNSİ SNYDER</strong></p><p>Yaşı: 39</p><p>Net serveti: 4.2 milyar dolar</p><p>Servetinin kaynağı: In-N-Out Burger</p>

LYNSİ SNYDER

Yaşı: 39

Net serveti: 4.2 milyar dolar

Servetinin kaynağı: In-N-Out Burger

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