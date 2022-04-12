Forbes yayımladı: İşte 2022'nin en zengin 10 kadını

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2022 Salı, 13:16
<p>Forbes'un her yıl yayımladığı "Dünyanın En Zengin İnsanları" listesinde bu yıl 327 kadın bulunuyor. Forbes, kadın milyarder sayısının çok olmadığını belirterek, en zengin 10 kadın milyarderin net varlığının 401 milyar dolara eş değer olduğunu açıkladı. İşte 2022'de dünyanın en zengin 10 kadını...</p>

Forbes'un her yıl yayımladığı "Dünyanın En Zengin İnsanları" listesinde bu yıl 327 kadın bulunuyor. Forbes, kadın milyarder sayısının çok olmadığını belirterek, en zengin 10 kadın milyarderin net varlığının 401 milyar dolara eş değer olduğunu açıkladı. İşte 2022'de dünyanın en zengin 10 kadını...

<p>Francoise Bettencourt-Meyers</p><p>Net serveti: 74.8 milyar dolar</p><p>Kaynak: L'Oreal</p><p>Vatandaşlık: Fransa</p>

Francoise Bettencourt-Meyers

Net serveti: 74.8 milyar dolar

Kaynak: L'Oreal

Vatandaşlık: Fransa

<p>Alice Walton</p><p>Net serveti: 65.3 milyar dolar</p><p>Kaynak: Walmart</p><p>Vatandaşlık: ABD</p>

Alice Walton

Net serveti: 65.3 milyar dolar

Kaynak: Walmart

Vatandaşlık: ABD

<p>Julia Koch</p><p>Net serveti: 60 milyar dolar</p><p>Kaynak: Koch Endüstri</p><p>Vatandaşlık: ABD</p>

Julia Koch

Net serveti: 60 milyar dolar

Kaynak: Koch Endüstri

Vatandaşlık: ABD

<p>MacKenzie Bezos Scott</p><p>Net serveti: 43.6 milyar dolar</p><p>Kaynak: Amazon</p><p>Vatandaşlık: ABD</p>

MacKenzie Bezos Scott

Net serveti: 43.6 milyar dolar

Kaynak: Amazon

Vatandaşlık: ABD

<p>Jacqueline Mars</p><p>Net serveti: 31.7 milyar dolar</p><p>Kaynak: Şekerleme şirketi Mars'ın kurucusu&nbsp;</p><p>Vatandaşlık: ABD</p>

Jacqueline Mars

Net serveti: 31.7 milyar dolar

Kaynak: Şekerleme şirketi Mars'ın kurucusu 

Vatandaşlık: ABD

<p>Gina Rinehart</p><p>Net serveti: 30.2 milyar dolar</p><p>Kaynak: Madencilik</p><p>Vatandaşlık: Avustralya</p>

Gina Rinehart

Net serveti: 30.2 milyar dolar

Kaynak: Madencilik

Vatandaşlık: Avustralya

<p>Miriam Adelson</p><p>Net serveti: 27.5 milyar dolar</p><p>Kaynak: İsrailli doktor, casino&nbsp;</p><p>Vatandaşlık: ABD</p>

Miriam Adelson

Net serveti: 27.5 milyar dolar

Kaynak: İsrailli doktor, casino 

Vatandaşlık: ABD

<p>Susanne Klatten</p><p>Net serveti: 24.3 milyar dolar</p><p>Kaynak: BMW</p><p>Vatandaşlık: Almanya&nbsp;</p>

Susanne Klatten

Net serveti: 24.3 milyar dolar

Kaynak: BMW

Vatandaşlık: Almanya 

<p>Iris Fontbona</p><p>Net serveti: 22.8 milyar dolar</p><p>Kaynak: Madencilik</p><p>Vatandaşlık: Şili</p>

Iris Fontbona

Net serveti: 22.8 milyar dolar

Kaynak: Madencilik

Vatandaşlık: Şili

<p>Abigail Johnson</p><p>Net serveti: 21.2 milyar dolar</p><p>Kaynak: Yatırım firması Fidelity Investments&nbsp;</p><p>Vatandaşlık: ABD</p>

Abigail Johnson

Net serveti: 21.2 milyar dolar

Kaynak: Yatırım firması Fidelity Investments 

Vatandaşlık: ABD

Forbes en zengin on kadın

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