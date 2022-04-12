Forbes yayımladı: İşte 2022'nin en zengin 10 kadını

Forbes'un her yıl yayımladığı "Dünyanın En Zengin İnsanları" listesinde bu yıl 327 kadın bulunuyor. Forbes, kadın milyarder sayısının çok olmadığını belirterek, en zengin 10 kadın milyarderin net varlığının 401 milyar dolara eş değer olduğunu açıkladı. İşte 2022'de dünyanın en zengin 10 kadını...