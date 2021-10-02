Analizde, "Erdoğan 2023 öncesi gerçekten de savunmasız olabilir, ancak durum çoğu insanın düşündüğü gibi değil. Yeniden seçilmek için aday olamayacak kadar hasta olabileceğine dair işaretler var" ifadeleri yer aldı.



Foreign Policy'e göre, "Son aylarda Türk liderin pek de iyi görünmediği bir dizi video ortaya çıktı. Bazıları diğerleri kadar net değil, ancak birlikte ele alındığında Erdoğan'ın sağlığı hakkında bazı bariz soruları gündeme getiriyor. Örneğin bir klipte, cumhurbaşkanı merdivenleri çıkarken karısının yardımına ihtiyaç duyuyor gibi görünüyor. Bir diğerinde ise Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozalesine ev sahipliği yapan Anıtkabir'de ayaklarını sürüyerek yürümekte güçlük çekiyor. Geçtiğimiz Temmuz'da büyük ilgi gören bir başka videoda da Erdoğan, bir televizyon yayınında AKP üyelerine bayram selamı verirken konuşmakta güçlük çekiyor."