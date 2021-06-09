<p>Sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle erken açacak Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.&nbsp;</p>
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Sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle erken açacak Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. 

<p>Ghanasoccer, Galatasaray'ın transfer listesindeki futbolcuyu yazdı.&nbsp;</p>
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Ghanasoccer, Galatasaray'ın transfer listesindeki futbolcuyu yazdı. 

<p>Ghanasoccer,'in haberine göre Galatasaray, Al Ahly takımında forma giyen 23 yaşındaki Aliou Dieng için 800 bin Avro teklif etti.&nbsp;</p>
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Ghanasoccer,'in haberine göre Galatasaray, Al Ahly takımında forma giyen 23 yaşındaki Aliou Dieng için 800 bin Avro teklif etti. 

<p>Ancak Al Ahly kulübü tarafından bu teklif reddedildi. Al Ahly kulübünün şu anda Aliou Dieng'i takımdan göndermeyi düşünmediği kaydedildi.&nbsp;</p>
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Ancak Al Ahly kulübü tarafından bu teklif reddedildi. Al Ahly kulübünün şu anda Aliou Dieng'i takımdan göndermeyi düşünmediği kaydedildi. 

<p>2019 yılında Al Ahly'ye transfer Aliou Dieng, Suudi Arabistan temsilcisiyle çıktığı 34 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.&nbsp;</p>
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2019 yılında Al Ahly'ye transfer Aliou Dieng, Suudi Arabistan temsilcisiyle çıktığı 34 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı. 

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