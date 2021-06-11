<p>Sezonu erken açacak Galatasaray, iki transfer birden açıkladı!&nbsp;</p>
1

Sezonu erken açacak Galatasaray, iki transfer birden açıkladı! 

<p>Galatasaray ilk olarak Göztepe'den Alpaslan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.&nbsp;</p>
2

Galatasaray ilk olarak Göztepe'den Alpaslan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 

<p>Alpaslan bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 21 maçta 3 gol kaydetti.&nbsp;</p>
3

Alpaslan bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 21 maçta 3 gol kaydetti. 

<p>Galatasaray Alpaslan Öztürk'ü sosyal medya hesabından duyurdu.&nbsp;</p>
4

Galatasaray Alpaslan Öztürk'ü sosyal medya hesabından duyurdu. 

<p>Galatasaray Alpaslan'ın hemen ardından Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç'ı kadrosuna kattığını duyurdu.&nbsp;</p>
5

Galatasaray Alpaslan'ın hemen ardından Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 

<p>Galatasaray Aytaç Kara'yı Alpaslan Öztürk transferinden hemen sonra açıkladı.&nbsp;</p>
6

Galatasaray Aytaç Kara'yı Alpaslan Öztürk transferinden hemen sonra açıkladı. 

<p>Aytaç Kara bu sezon Kasımpaşa formasıyla çıktığı 29 maçta 2 gol atıp 4 asist üretti.&nbsp;</p>
7

Aytaç Kara bu sezon Kasımpaşa formasıyla çıktığı 29 maçta 2 gol atıp 4 asist üretti. 

Video Haberler