Galatasaray, Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu! Galatasaray 1-2 Barcelona

Barcelona'da ise Xavi Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Torres, Traore, Aubameyang 11'ini tercih etti. Ousmane Dembele, Ronald Araujo, Gavi, Clement Lenglet ve Memphis Depay ise sonradan giren isimler oldu.