Galatasaray, Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu! Galatasaray 1-2 Barcelona

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2022 Perşembe, 17:51
<p>UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Barcelona'yı ağırladı.&nbsp;</p>

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Barcelona'yı ağırladı. 

<p>20.45'te Nef Stadı'nda başlayan mücadele Katalan ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.&nbsp;</p>

20.45'te Nef Stadı'nda başlayan mücadele Katalan ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. 

<p>Sarı-kırmızılıların tek golünü Marcao kaydetti. Bordo-mavililerin gollerini ise Pedri ve Aubameyang kaydetti.</p>

Sarı-kırmızılıların tek golünü Marcao kaydetti. Bordo-mavililerin gollerini ise Pedri ve Aubameyang kaydetti.

<p>Temsilcimiz Galatasaray, 0-0 berabere kaldığı ilk maçın ardından İstanbul'da oynanan rövanş karşılaşmasında 2-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda etti.&nbsp;</p>

Temsilcimiz Galatasaray, 0-0 berabere kaldığı ilk maçın ardından İstanbul'da oynanan rövanş karşılaşmasında 2-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda etti. 

<p>Galatasaray karşılaşmaya, Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis 11'iyle başladı. Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu ve Morutan ise oyuna sonradan dahil oldu.&nbsp;</p>

Galatasaray karşılaşmaya, Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis 11'iyle başladı. Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu ve Morutan ise oyuna sonradan dahil oldu. 

<p>Barcelona'da ise Xavi Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Torres, Traore, Aubameyang 11'ini tercih etti. Ousmane Dembele, Ronald Araujo, Gavi, Clement Lenglet ve Memphis Depay ise sonradan giren isimler oldu.</p>

Barcelona'da ise Xavi Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Torres, Traore, Aubameyang 11'ini tercih etti. Ousmane Dembele, Ronald Araujo, Gavi, Clement Lenglet ve Memphis Depay ise sonradan giren isimler oldu.

<p>0-0'lık ilk maçla beraber İspanyol ekibi çeyrek finale yükselmeyi başarırken, Galatasaray turnuvaya son 16 turunda veda etti.</p>

0-0'lık ilk maçla beraber İspanyol ekibi çeyrek finale yükselmeyi başarırken, Galatasaray turnuvaya son 16 turunda veda etti.

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