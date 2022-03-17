Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a şampiyonluk mesajı

17 Mart 2022 Perşembe, 10:35

Rusya Ligi ekibi CSKA Moskova'da forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

CSKA kariyeri sorulan Yusuf Yazıcı, "Geçen sezon çok mutluydum Lille'de. Bu sezon başında başkan ve teknik direktör değişti. Biraz değişik ve sıkıntılı bir süreç vardı bu sezon benim için ve böyle bir karar verdim. CKSA Moskova'daki kariyerim iyi başladı, umarım böyle de devam eder. Burada mutluyum" dedi.

Trabzonspor için de konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Kutlamalara gelmek isterim. Çocukluğumun aşkına neden gelmeyeyim? Bence Trabzonspor'a şampiyonluk hayırlı olsun. Hep bir acaba var Trabzonspor için ama için bu kez böyle düşünmeye gerek yok" diye konuştu.

Avrupa'da Türk futbolculara bakış açısı sorusu sorulan Yusuf Yazıcı, "Geçen yıl Fransa'da yaşadığımız şampiyonluktan sonra Avrupa'da Türk futbolculara olan ilgi çok arttı. İtalya'da zaten çok önemli oyuncularımız vardı. Bence Avrupa'da çoğu takım kadrosunda Türk oyuncular görmek istiyor şu anda. Şöyle bir durum var bizle ilgili, Türk futbolcu denildiği zaman tekmeye kafa atan, sonuna kadar mücadeleden kopmayan oyuncu profili geliyor artık herkesin aklına. Mesela bizi transfer eden Luis Campos, bundan sonra gittiği her kulüpte Türk oyuncular olmasını istediğini söylemişti. Şu anda da Galatasaray'da çalışıyor yanılmıyorsam. Bence bize olan ilgi çok arttı Avrupa'da. Önümüzdeki yıllarda da çok oyuncumuzu göreceğiz büyük liglerde" ifadelerini kullandı.