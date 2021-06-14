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Geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen yüksek meblağlı transferleri eleştiren Özdemir, "Çileğin artık modası geçti. Eğer bize ucuza mal olacaksa, bonservisi yoksa, maaşı düşükse, mümkünse menajer parası ödemeden bu tür yetenekleri Galatasaray'a kazandırırsak iyi olur. Galatasaray'ın eksik yerlerine genç futbolcuları yerleştirmek istiyoruz. Kerem, Halil, Onyekuru, Mohamed var... Futbolcuları mutlaka Galatasaray'a kazandırmak istiyoruz. Her mevki için çalışmalarımız var. Futbolun başında Fatih Terim var. Biz Fatih Hocaya çağrıda bulunduk. Eğer sorduğumuz soruya olumlu ya da net bir cevap alırsak evet, olmazsa Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak isimler portföyümüzde duruyor." ifadelerini kullandı.