Galatasaray, evinde Kayserispor ile berabere kaldı! Galatasaray 1-1 Kayserispor

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2022 Cumartesi, 17:51
Galatasaray, evinde Kayserispor ile berabere kaldı! Galatasaray 1-1 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı.

Galatasaray, evinde Kayserispor ile berabere kaldı! Galatasaray 1-1 Kayserispor

Nef Stadyumu'nda ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken, konuk ekip ikinci yarıda 69. dakikada Cardoso ile 1-0 öne geçti. Galatasaray'da Mostafa Mohamed, 85. dakikada attığı golle skora eşitliği getirdi ve maç 1-1 sona erdi.

Galatasaray, evinde Kayserispor ile berabere kaldı! Galatasaray 1-1 Kayserispor

Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde takıma kattığı eski futbolcusu Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Kayseri maçında 11’de başladı. Gomis, sarı-kırmızılılarda son kez 19 Ağustos 2018 tarihinde oynanan Göztepe maçında oynamıştı.

Galatasaray, evinde Kayserispor ile berabere kaldı! Galatasaray 1-1 Kayserispor

Galatasaray bu skorla puanını 29 yaparken, Kayserispor 35 puana ulaştı.

Galatasaray, evinde Kayserispor ile berabere kaldı! Galatasaray 1-1 Kayserispor

Galatasaray önümüzdeki hafta Göztepe deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise evinde GZT Giresunspor'u ağırlayacak. 

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