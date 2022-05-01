Galatasaray evinde mağlup! Galatasaray 2-3 Demir Grup Sivasspor

Galatasaray öne geçtiği maçı 3-2 kaybetti. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın 2 golünü de Bafetimbi Gomis kaydetti. Konuk ekipte ise golleri Yatabare, Ulvestad ve Ahmet Oğuz attı.

Sivasspor, Galatasaray deplasmanında ilk kez 3 gol attı.