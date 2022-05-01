Galatasaray evinde mağlup! Galatasaray 2-3 Demir Grup Sivasspor

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2022 Pazar, 19:05
<p>Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

<p>20.30'da başlayan karşılaşmayı 28 bin 197 seyirci takip etti.</p>

20.30'da başlayan karşılaşmayı 28 bin 197 seyirci takip etti.

<p>Galatasaray öne geçtiği maçı 3-2 kaybetti. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın 2 golünü de Bafetimbi Gomis kaydetti. Konuk ekipte ise golleri Yatabare, Ulvestad ve Ahmet Oğuz attı.</p> <p>Sivasspor, Galatasaray deplasmanında ilk kez 3 gol attı.</p>

Galatasaray öne geçtiği maçı 3-2 kaybetti. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın 2 golünü de Bafetimbi Gomis kaydetti. Konuk ekipte ise golleri Yatabare, Ulvestad ve Ahmet Oğuz attı.

Sivasspor, Galatasaray deplasmanında ilk kez 3 gol attı.

<p>Sarı-kırmızılılar bu skorla 47 puanda kaldı. Kırmızı-beyazlılar ise 48 puana yükseldi.</p>

Sarı-kırmızılılar bu skorla 47 puanda kaldı. Kırmızı-beyazlılar ise 48 puana yükseldi.

<p>Galatasaray önümüzdeki hafta Medipol Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Sivasspor ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. </p>

Galatasaray önümüzdeki hafta Medipol Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Sivasspor ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 

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