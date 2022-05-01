Ankaragücü ve Ümraniyespor, Süper Lig'e yükseldi

01 Mayıs 2022 Pazar, 17:57

Spor Toto 1. Lig'de 9 karşılaşma aynı anda start aldı. Ligin 35. haftada Yılport Samsunspor'la karşılaşan lider Ankaragücü sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı ve diğer maçların sonucuna bakmadan Süper Lig'e yükselen ilk ekip oldu.

Böylece 67 puana ulaşan başkent ekibi geçen sezon veda ettiği lige 1 yıl sonra dönüş yaptı.

Sarı- lacivertliler, daha önce 1968-1969, 1976-1977 ve 2017-2018'de adını Süper Lig'e yazdırmıştı.

MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda alt ligde mücadele ederken Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, kupayı kazandığı için düzenlenen kanunla en üst lige çıkmıştı.

ÜMRANİYESPOR DA SÜPER LİG'DE

İkinci sıradaki Ümraniyespor ise evinde küme düşmesi haftalar öncesinden netleşen Balıkesirspor'u ağırladı. İstanbul ekibi, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Bammou, 24 ve 47. dakikalarda Yusuf Gültekin ve 37. dakikada Del Valle kaydetti. Balıkesirspor 64. dakikada Berk Tosun ile fileleri havalandırdı.

Bu galibiyetle birlikte puanını 66 yapan Ümraniyespor, 57 puanlı Erzurumspor'a ikili averajda üstünlük kurduğu için Süper Lig biletini cebine koydu.

BB Erzurumspor, 1. Lig playofflarında oynamayı garantiledi. Bandırmaspor, İstanbulspor ve Eyüpspor ise playofflarda oynama konusunda büyük avantaja sahip durumda.