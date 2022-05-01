Süper Lig'de 7 sezon mücadele eden Akhisarspor, TFF 3. Lig'e düştü
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Akhisarspor, kendisi için sezonun son maçında Amed Sportif Faaliyetler'e evinde 2-1 mağlup olarak 14 yıl sonra 3'üncü Lig'e düştü.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. hafta mücadelesinde konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler’e 2-1 mağlup olan Akhisarspor’un son hafta öncesinde 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.
Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Akhisarspor, müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı. Gelecek haftayı maç yapmadan geçecek 31 puanlı yeşil-siyahlı ekibin, düşme hattından çıkma ihtimali kalmadı.
Süper Lig’de 7 sezon mücadele ettikten sonra düştüğü TFF 1. Lig’e geçen sezon veda eden Akhisarspor, bu sezon da TFF 2. Lig’de tutunamadı.
UEFA AVRUPA LİGİ’NDEN TFF 3. LİG’E
2007-2008 sezonu bitiminde TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükseldikten sonra 2009-2010 sezonu sonunda TFF 1. Lig'e çıkan Akhisarspor, 2011-2012 sezonunda teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig vizesi aldı.
Süper Lig’de aralıksız 7 sezon mücadele eden, birer kez Türkiye Kupası'nı ve TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren, birer kez de aynı organizasyonları finalde kaybeden Ege temsilcisi, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldı.
2018-2019 sezonunda Süper Lig'den düşen Akhisarspor, 2019-2020'de 1. Lig play-off yarı finalinde Fatih Karagümrük'e elenerek finale kalamadı.
2020-2021’de TFF 1. Lig’den düşen Manisa temsilcisi, bu sezon da TFF 2. Lig’e veda etti.
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