Süper Lig'de 7 sezon mücadele eden Akhisarspor, TFF 3. Lig'e düştü

01 Mayıs 2022 Pazar, 17:22

TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. hafta mücadelesinde konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler’e 2-1 mağlup olan Akhisarspor’un son hafta öncesinde 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Akhisarspor, müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı. Gelecek haftayı maç yapmadan geçecek 31 puanlı yeşil-siyahlı ekibin, düşme hattından çıkma ihtimali kalmadı.

Süper Lig’de 7 sezon mücadele ettikten sonra düştüğü TFF 1. Lig’e geçen sezon veda eden Akhisarspor, bu sezon da TFF 2. Lig’de tutunamadı.

UEFA AVRUPA LİGİ’NDEN TFF 3. LİG’E

2007-2008 sezonu bitiminde TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükseldikten sonra 2009-2010 sezonu sonunda TFF 1. Lig'e çıkan Akhisarspor, 2011-2012 sezonunda teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig vizesi aldı.

Süper Lig’de aralıksız 7 sezon mücadele eden, birer kez Türkiye Kupası'nı ve TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren, birer kez de aynı organizasyonları finalde kaybeden Ege temsilcisi, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldı.

2018-2019 sezonunda Süper Lig'den düşen Akhisarspor, 2019-2020'de 1. Lig play-off yarı finalinde Fatih Karagümrük'e elenerek finale kalamadı.

2020-2021’de TFF 1. Lig’den düşen Manisa temsilcisi, bu sezon da TFF 2. Lig’e veda etti.