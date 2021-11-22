Galatasaray'dan, Fenerbahçe yenilgisi sonrası TFF'ye acil ziyaret!
ÖZEL - Fenerbahçe derbisindeki hakem hataları sonrası Galatasaray yönetimi, TFF'nin Riva'daki tesislerine acil kodlu bir ziyaret gerçekleştirip, bazı isimlerin görevden alınmasını isteyecek.
Galatasaray TFF ve MHK'ye ateş püskürüyor.
Fenerbahçe yenilgisinin sonlarındaki hakem hataları nedeniyle, derbi hakemi Halil Umut Meler ile VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun bir daha Galatasaray maçlarına verilmemesini isteyecek olan Galatasaray yönetimi, MHK çatısı altındaki aile ilişkilerinin de ortaya çıkarılmasını talep edecek. Buradaki 'aile boyu' hakemlerin görevden el çektirilmesi de gündemde.
Galatasaray yönetimi gün içinde Riva tesislerine acil kodlu bir ziyarette bulunacak!
ELMAS TFF'YE KIZGIN
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, maç sonrası sadece MHK değil, TFF'yi de eleştirmişti.
TFF’yi ibra etmediklerinin de altını çizen Elmas, “Biz TFF’yi ibra etmedik, çekimser kaldık. O gün geldiğimiz zaman biz federasyonla, bir takım konuların değişmesi gerektiği konusunda bazı mutabakatlara vardık. Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu’nun bağımsız seçimiyle alakalı, naklen yayın ihalesinin aktif olduğu süreci kulüplerin götürmesi konusunda mutabık kaldık. Bu sebeple ibra etmedik, çekimser kaldık. Bazı konularda ilerleme de sağladık. Takımımın, teknik heyetin ve projemizin sonuna kadar arkasındayız. Hocamız bir gün burada, sahada kenarında tahrik edilmeyip konuşabilirse, o da size cevabını verir. Projemizin başında nasıl heyecanlıysak, bugün de aynı şekilde heyecanlıyız”açıklamasını yapmıştı.
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