<p>Sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bitiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle sezonu erken açacak.&nbsp;</p>
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Sezonu Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bitiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle sezonu erken açacak. 

<p>Teknik direktörü ve yönetimi belli olmayan Galatasaray, sezonun ilk hazırlık maçını 27 Haziran'da oynayacak.&nbsp;</p>
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Teknik direktörü ve yönetimi belli olmayan Galatasaray, sezonun ilk hazırlık maçını 27 Haziran'da oynayacak. 

<p>Dinamo Bükreş, 27 Haziran'da Galatasaray ile hazırlık maçı oynayacağını açıkladı.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>
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Dinamo Bükreş, 27 Haziran'da Galatasaray ile hazırlık maçı oynayacağını açıkladı. 

<p>Dinomo Bükreş, Romanya Ligi'nde sezonu 3. sırada tamamladı.&nbsp;</p>
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Dinomo Bükreş, Romanya Ligi'nde sezonu 3. sırada tamamladı. 

<p>Yönetimi ve hocası belli olmayan Galatasaray'da hazırlık maçını kimin aldığı merak konusu.</p>
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Yönetimi ve hocası belli olmayan Galatasaray'da hazırlık maçını kimin aldığı merak konusu.

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