Nazilli Belediyespor'da Mesut Toros şoku

10 Haziran 2021 Perşembe, 12:13

Bitime 8 hafta kala göreve gelip, son 6 maçı kazandırdığı Nazilli Belediyespor'a şampiyonluk yaşatan Mesut Toros, "Çalışmaktan büyük keyif aldığım, sonunda büyük başarı elde ederek şampiyonluğa ulaştığımız Nazilli Belediyespor Kulübü'nden yönetim kurulumuz ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmış bulunmaktayım. Tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunarım" diye konuştu.

