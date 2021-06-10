Nazilli Belediyespor'da Mesut Toros şoku

Nazilli Belediyespor'da takımı şampiyon yapan Teknik Direktör Mesut Toros, yeni sezonda takımın başında olmayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2021 Perşembe, 12:13
Nazilli Belediyespor'da Mesut Toros şoku
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Bitime 8 hafta kala göreve gelip, son 6 maçı kazandırdığı Nazilli Belediyespor'a şampiyonluk yaşatan Mesut Toros, "Çalışmaktan büyük keyif aldığım, sonunda büyük başarı elde ederek şampiyonluğa ulaştığımız Nazilli Belediyespor Kulübü'nden yönetim kurulumuz ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmış bulunmaktayım. Tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunarım" diye konuştu.


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