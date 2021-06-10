<p>TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, geçen sezon Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen sol kanat oyuncusu Brahim Darri ile el sıkıştı.<br></p>
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, geçen sezon Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen sol kanat oyuncusu Brahim Darri ile el sıkıştı.

<p>Yılport Samsunspor, 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu Brahim Darri ile prensip anlaşmasına vardı.</p>
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Yılport Samsunspor, 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu Brahim Darri ile prensip anlaşmasına vardı.

<p>Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımında forma giyen kanat oyuncusu Brahim Darri ile 2 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır" denildi.<br></p>
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Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımında forma giyen kanat oyuncusu Brahim Darri ile 2 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır" denildi.

<p>Kariyerinde resmi olarak 186 maça çıkıp 18 gol atma başarısı gösteren Brahim Darri, Witesse forması ile başladığı profesyonel futbol kariyerine sırasıyla De Graafschap, Heracles, NEC Nijmegen, Den Bosh, Fatih Karagümrük ve BB Erzurumspor ile devam etmişti.&nbsp;</p>
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Kariyerinde resmi olarak 186 maça çıkıp 18 gol atma başarısı gösteren Brahim Darri, Witesse forması ile başladığı profesyonel futbol kariyerine sırasıyla De Graafschap, Heracles, NEC Nijmegen, Den Bosh, Fatih Karagümrük ve BB Erzurumspor ile devam etmişti. 

<p>Bir dönem Fenerbahçe ile adı geçen 27 yaşındaki Darri, geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması ile 12 maça çıkmış ve 1 asist katkısı yapmıştı.</p>
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Bir dönem Fenerbahçe ile adı geçen 27 yaşındaki Darri, geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması ile 12 maça çıkmış ve 1 asist katkısı yapmıştı.

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