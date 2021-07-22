<p>Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.<br></p>
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Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

<p>Dün akşam Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nun ilk maçında Hollanda ekibi PSV'ye 5-1 mağlup oldu.<br></p>
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Dün akşam Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nun ilk maçında Hollanda ekibi PSV'ye 5-1 mağlup oldu.

<p>Yenilen gollerde hatası olan ve performansı sebebiyle eleştirilen Muslera, maça dair bir paylaşım yaptı.<br></p>
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Yenilen gollerde hatası olan ve performansı sebebiyle eleştirilen Muslera, maça dair bir paylaşım yaptı.

<p>Uruguaylı file bekçisi mesajda, "Yaptığımız meslek bize bazen zor anlar yaşatıyor, kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz… Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim. Bana şartlar ne olursa olsun destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim’e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray’ın büyük ailesine çok teşekkür ederim. Bu benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor…" ifadelerini kullandı.&nbsp;</p>
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Uruguaylı file bekçisi mesajda, "Yaptığımız meslek bize bazen zor anlar yaşatıyor, kendinizi sürekli daha fazla geliştirmek istiyorsunuz… Dün benim için hiçbir şeyin yolunda gitmediği, çok zor bir gündü. Ancak her zaman yaptığım gibi, her gün daha ileri gitmeye ve her şeye hazırlıklı olmaya devam edeceğim. Bana şartlar ne olursa olsun destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim’e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray’ın büyük ailesine çok teşekkür ederim. Bu benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor…" ifadelerini kullandı. 

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