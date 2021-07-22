<p>Galatasaray'ın PSV Eindhoven maçı sonrası eleştirilen isimlerin başında gelen Fernando Muslera'ya eski takım arkadaşı Burak Yılmaz destek verdi.</p>
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Galatasaray'ın PSV Eindhoven maçı sonrası eleştirilen isimlerin başında gelen Fernando Muslera'ya eski takım arkadaşı Burak Yılmaz destek verdi.

<p>Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ın PSV Eindhoven'a yenildiği karşılaşmada Fernando Muslera'nın hatası ve performansı gündeme damga vurdu.<br></p>
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Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ın PSV Eindhoven'a yenildiği karşılaşmada Fernando Muslera'nın hatası ve performansı gündeme damga vurdu.

<p>35 yaşındaki Uruguaylı kaleci, PSV Eindhoven maçının ardından eleştirilirken, performansı nedeniyle de büyük üzüntü yaşadı.</p>
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35 yaşındaki Uruguaylı kaleci, PSV Eindhoven maçının ardından eleştirilirken, performansı nedeniyle de büyük üzüntü yaşadı.

<p>Galatasaray'ın uzun yıllar kalesini koruyan Fernando Muslera'ya, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan destek geldi.<br></p>
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Galatasaray'ın uzun yıllar kalesini koruyan Fernando Muslera'ya, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan destek geldi.

<p>Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Fernando Muslera ile fotoğrafını paylaşarak, eski takım arkadaşına moral verdi.<br></p>
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Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Fernando Muslera ile fotoğrafını paylaşarak, eski takım arkadaşına moral verdi.

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