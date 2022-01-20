Galatasaray, Kasımpaşa karşısında kayıp! Galatasaray 1-2 Kasımpaşa
Nef Stadyumu'ndaki karşılaşmada Galatasaray 39. dakikada Halil Dervişoğlu ile 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında Kasımpaşa'dan Ryan Donk beraberlik golünü kaydetti. İlk yarı 1-1 sona ererken, Umut Bozok 60. dakikada sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. 90+5'te Kevin Varga'nın golü ile Kasımpaşa, 3-1 öne geçti.
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