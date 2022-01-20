Galatasaray, Kasımpaşa karşısında kayıp! Galatasaray 1-2 Kasımpaşa

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2022 Perşembe, 17:40
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında kayıp! Galatasaray 1-2 Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında kayıp! Galatasaray 1-2 Kasımpaşa

Mücadele konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında kayıp! Galatasaray 1-2 Kasımpaşa

Nef Stadyumu'ndaki karşılaşmada Galatasaray 39. dakikada Halil Dervişoğlu ile 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında Kasımpaşa'dan Ryan Donk beraberlik golünü kaydetti. İlk yarı 1-1 sona ererken, Umut Bozok 60. dakikada sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. 90+5'te Kevin Varga'nın golü ile Kasımpaşa, 3-1 öne geçti.

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında kayıp! Galatasaray 1-2 Kasımpaşa

Bu skorla sarı-kırmızılı ekip, 27 puanda kaldı. Lacivert-beyazlı konuk ekip ise 24 puana ulaştı. 

Galatasaray, Pazar günü sahasında lider Trabzonspor'u konuk edecek. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa ise Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak. 

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında kayıp! Galatasaray 1-2 Kasımpaşa

Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında çıktığı ilk iki maçtan mağlup ayrıldı.

Kasımpaşa ise ligde üst üste 4. galibiyetini alarak galibiyet serisini devam ettirdi.


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