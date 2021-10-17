Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'le ilgili flaş gelişme

17 Ekim 2021 Pazar, 14:28

Galatasaray Kulübünde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı devam ediyor.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantı, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında sadece kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya basın mensupları veya misafirler alınmadı.

Toplantıda eski yöneticiler Kaan Kançal ve Dorukhan Acar, dönemleri olan 2020 yılının faaliyetleriyle ilgili sunum yaparken, daha sonra söz alan üyeler görüşlerini dile getirdi.

Eski yöneticilerden Sedat Doğan, Mustafa Cengiz yönetimini eleştirerek dönemin ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ı, Radamel Falcao'nun transferinden doğan zararı karşılamaya çağırdı. Doğan, Albayrak'ın bunu kabul etmesi durumunda yönetimlerini ibra edeceğini ifade etti.

Bu konuşma üzerine kürsüye gelen Albayrak, kulüpte transferi tek başına yapmadığını anlatarak, "Hatalarımız tabii ki vardır. Onlardan ders aldık. Transferde Ünal Aysal Başkanım da döneminde 'Sneijder'i, Drogba'yı almak istiyorum.' dedi. Mustafa Başkanım da '30 milyon Galatasaraylı Falcao'yu istiyor, Falcao'yu almak istiyoruz.' dedi. Yönetim kurulu toplantısında bunu söyledi. Hiçbir transferi tek başıma yapmadım, yapamam da. Galatasaray'da böyle bir yetki kimsede yoktur. Başkan ve yönetimimizin bana verdiği yetkiyle her zaman olduğu gibi bu transferleri yaptım." diye konuştu.

SARPER CENGİZ: "AİLE OLARAK CANIMIZ YANIYOR"

Toplantıda söz alan Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz'in oğlu ve sarı-kırmızılı kulübün üyesi Sarper Cengiz ise Sedat Doğan'ın yaptığı konuşmada vicdandan bahsettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aile olarak vicdanımız kanıyor, canımız yanıyor. Hastalık olabilir, hepimizin başına gelebilir. Biz bunu en iyi şekilde atlatırız diye düşünüyoruz. Atlatamazsak da takdiri ilahidir. Sedat Bey, dünyada 8 bin çeşit hastalık var. Onlardan öyle birini seçip anlattınız ki bu silsileyi biz böyle anlatmamıştık. Çok teşekkür ederim, demek ki babamın sağlığıyla hep ilgilenmişsiniz ve dua etmişsiniz. Çok iyi anlattınız, sayenizde doktorlar tekrar bir araya geldi, çok iyi konsültasyon oldu. Babam iki gündür hastanede. Babamın bu genel kurulu izlememesi için büyük bir mücadele vermek zorunda kaldım. Çünkü tansiyonunun bir nebze bile artması maalesef sıkıntıya neden oluyor. Çok hassas bir çizgide gidiyor. İnşallah bu süreci de atlatacağız. Arayan, soran, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Cengiz ailesi olarak da Sayın Sedat Doğan'dan da bir özür beklediğimizi takdirlerinize iletiyorum."

Sarper Cengiz'den sonra kürsüye gelen Sedat Doğan, Mustafa Cengiz'in hastalığı konusunda konuşmadığını, eleştirilerinin amacının Cengiz ve ailesini üzmek olmadığını dile getirerek, "Babanız uzun yıllar dostluk yaptığım ve başkanlığı için çalıştığım bir insan. Dostum olduğu için yapılan hataları onaylamak zorunda değilim. Üzüldüyseniz, özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından genel kurula yemek arası verilirken, aranın ardından kapalı usulle ibra oylaması yapılacak.