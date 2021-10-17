Eski futbolcu Ali Güneş'ten Aziz Yıldırım itirafı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ali Güneş, sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında açıklamada bulundu.
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan eski futbolcu Ali Güneş, Emek Ege'nin NTV Spor'daki "Kırılma Anı" programına konuk oldu.
Freiburg’dan 2000 yılında sarı-lacivertlilere gelerek Süper Lig’de top koşturmaya başlayan oyuncu, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında şu açıklamalarda bulundu:
"Aziz Başkan ayrı bir insan. Kendine göre farklı tavırları, davranışları var ama Aziz Yıldırım, Fenerbahçe için varını yoğunu ortaya koyan birisi. Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en iyi başkanlardan biri. Almanya'da oynarken futbolcuların özel hayatına çok fazla karışılmazdı. Fenerbahçe'de nereye gitsen, kimle görüşsen başkanın haberi oluyordu. İnsan çekiniyordu ama ben Aziz Yıldırım'ı hala severim. Heykeli dikilmesi gereken insan varsa, bana göre o Aziz Yıldırım'dır. Aziz Yıldırım, Türk futbolu ve Türk sporu için çok büyük bir değerdir."
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