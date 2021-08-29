Kasımpaşa-Galatasaray maçı kaçta, nerede, hangi kanalda?
Süper Lig'e 2 galibiyetle başlayan Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Randers'ı eleyerek gruplara kalan Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maçı Fırat Aydınus yönetecek ve yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.
19.15'te başlayacak maç beIN Sports 1'den yayınlanacak.
GALATASARAY'DA 3 EKSİK
Galatasaray'ın GZT Giresunspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle hem 8 maç men cezası alan hem de kadro dışı bırakılan Marcao, kadroda yer alamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda tedavisine devam edilen Arda Turan ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan da karşılaşmanın kadrosunda bulunamayacak.
MORUTAN FORMA GİYEBİLECEK
Galatasaray'da yeni transfer Olimpiu Vasile Morutan, bugün görev verilmesi durumunda yeni takımıyla ilk maçını oyanayabilecek.
Romanya'nın FCSB ekibinden transfer edilen ve 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki futbolcunun lisansı çıkarıldı.
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