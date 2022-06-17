Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ali Sami Yen’de gittiğin o ilk maçla, sesini kısan tüm marşlarla, kazanılan her yıldızla, birlikte büyüyen kocaman bir aslan ailesi!

Hep birlikte yeni sezonda, yeni hayallere doğru bir kez daha; #BirlikteKükre

Galatasaray 2022/23 İç Saha forması şimdi satışta. "