Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Ali Sami Yen’de gittiğin o ilk maçla, sesini kısan tüm marşlarla, kazanılan her yıldızla, birlikte büyüyen kocaman bir aslan ailesi!
Hep birlikte yeni sezonda, yeni hayallere doğru bir kez daha; #BirlikteKükre
Galatasaray 2022/23 İç Saha forması şimdi satışta. "
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