Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2022 Cuma, 10:37
<p>Galatasaray, yeni sezonda iç sahada giyeceği formayı tanıttı. Sarı-kırmızılı takımda formaların tanıtımında Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu yer aldı.</p>

Galatasaray, yeni sezonda iç sahada giyeceği formayı tanıttı. Sarı-kırmızılı takımda formaların tanıtımında Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu yer aldı.

<p>Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:</p> <p>"Ali Sami Yen’de gittiğin o ilk maçla, sesini kısan tüm marşlarla, kazanılan her yıldızla, birlikte büyüyen kocaman bir aslan ailesi!</p> <p>Hep birlikte yeni sezonda, yeni hayallere doğru bir kez daha; #BirlikteKükre</p> <p>Galatasaray 2022/23 İç Saha forması şimdi satışta. "</p>

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ali Sami Yen’de gittiğin o ilk maçla, sesini kısan tüm marşlarla, kazanılan her yıldızla, birlikte büyüyen kocaman bir aslan ailesi!

Hep birlikte yeni sezonda, yeni hayallere doğru bir kez daha; #BirlikteKükre

Galatasaray 2022/23 İç Saha forması şimdi satışta. "

<p>Galatasaray parçalı formasını 799.90 liradan satışa sundu.</p>

Galatasaray parçalı formasını 799.90 liradan satışa sundu.

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