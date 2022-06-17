Trabzonspor gaza bastı: Transferde Larsen, Doğucan, Eren, Denswil tamam, Umut ve Marlon yolda
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Jens Stryger Larsen, Denswil, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferleri için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Şampiyon Trabzonspor, transfere hızlı başladı. Bordo-Mavililer dün 4 transferi resmen açıkladı. Karadeniz ekibi, Torino ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen’i kadrosuna kattı. Trabzonspor, geçen sezon Kasımpaşa’daki performanslarıyla dikkat çeken 21 yaşındaki sol bek Eren Elmalı ile 22 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat’ı transfer etti. Trabzonspor, geçen sezon kiraladığı stoper Stefano Denswil’i de tekrar renklerine bağladı. 3+1 yıllık sözleşme imzalanan Denswil’e sezon başına 1 milyon 250’şer bin Avro garanti para ödenecek. Denswil, ilk yıl 900 bin Avro, 2. ve 3. sene 950’şer bin Avro imza parası alacak.
UMUT BOZOK GELİYOR
Fırtına, transferde bu 4 isimle yetinmedi. Bordo-Mavililer, geçen sezon Kasımpaşa’da kiralık oynayan ve 20 kez ağları sarsıp gol kralı olan Umut Bozok’un transferini tamamlıyor. Karadeniz ekibi, Umut’un bonservisini elinde bulunduran Lorient’le anlaştı. 25 yaşındaki oyuncu İstanbul’a gelecek. Trabzonspor, Shakhtar Donetsk’in Brezilyalı stoperi Marlon’un transferi için de görüşmelere başladı. Bonservis pazarlığı sürüyor. Bu mevkiye bir diğer aday Real Betis’ten Marc Bartra.
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