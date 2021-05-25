<p>Galatasaray'da son günlerde yaşanan Terim- yönetim gerginliğinde yeni bir gelişme yaşandı.&nbsp;</p>
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Galatasaray'da son günlerde yaşanan Terim- yönetim gerginliğinde yeni bir gelişme yaşandı. 

<p>Terim'e yakınlığı ile bilinen Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi, Maruf Güneş istifa etti. Galatasaray Spor Kulübü, kararı şu sözlerle KAP'a duyuruldu:&nbsp;</p>
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Terim'e yakınlığı ile bilinen Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi, Maruf Güneş istifa etti. Galatasaray Spor Kulübü, kararı şu sözlerle KAP'a duyuruldu: 

<p>"Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu üyesi Sayın Maruf Güneş'in ayrılması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13.5 (a) maddesi gereğince Maruf Güneş'in ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Sayın Banu Vahapoğlu Akgün'ün seçilmesine karar verilmiştir.</p><p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur."</p>
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"Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu üyesi Sayın Maruf Güneş'in ayrılması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13.5 (a) maddesi gereğince Maruf Güneş'in ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Sayın Banu Vahapoğlu Akgün'ün seçilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

<p>Kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Güneş ise şu ifadeleri kullandı:</p>
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Kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Güneş ise şu ifadeleri kullandı:

<p>Gördüğüm lüzum üzerine G.Saray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etmiş bulunmaktaym. Bugüne kadar birlikte mesai harcadığım, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederm. Kamuoyuna Saygılarımla... Hiç bir birey G.Saray’dan üstün değildir.“Aslolan Galatasaray’dır!”</p>
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Gördüğüm lüzum üzerine G.Saray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etmiş bulunmaktaym. Bugüne kadar birlikte mesai harcadığım, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederm. Kamuoyuna Saygılarımla... Hiç bir birey G.Saray’dan üstün değildir.“Aslolan Galatasaray’dır!”

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