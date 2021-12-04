Galatasaray'da Fatih Terim yönetiminde bir ilk

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2021 Cumartesi, 21:08
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray sahasında İzmir ekibi Altay’ı konuk etti. Karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona erdi.</p>

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray sahasında İzmir ekibi Altay’ı konuk etti. Karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Galatasaray, puanını 23 yaparak 6. sıraya yükseldi.</p>

Galatasaray, puanını 23 yaparak 6. sıraya yükseldi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde ilk kez bir sezonda iki defa 4 maçlık galibiyet hasreti yaşadı.</p>

Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde ilk kez bir sezonda iki defa 4 maçlık galibiyet hasreti yaşadı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Sarı-kırmızılı ekip, 9 Aralık Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Lazio ile karşılaşacak. Galatasaray ligde 13 Aralık’ta Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek.</p>

Sarı-kırmızılı ekip, 9 Aralık Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Lazio ile karşılaşacak. Galatasaray ligde 13 Aralık’ta Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler