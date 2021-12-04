Galatasaray ile Altay yenişemedi! | Galatasaray 2-2 Altay

Mücadelede 17. dakikada Altay, Pinares ile öne geçerken Galatasaray 34. dakikada Halil Dervişoğlu ile karşılık verdi. Sarı-kırmızılılar 79. dakikada Diagne ile öne geçerken, 86. dakikada Altay’ın kazandığı penaltı ile skora yeniden eşitlik geldi. Golü Bamba kaydetti.