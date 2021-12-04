Galatasaray ile Altay yenişemedi! | Galatasaray 2-2 Altay

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2021 Cumartesi, 17:16
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray sahasında İzmir ekibi Altay’ı konuk etti. Karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona erdi.</p>

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray sahasında İzmir ekibi Altay’ı konuk etti. Karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Mücadelede 17. dakikada Altay, Pinares ile öne geçerken Galatasaray 34. dakikada Halil Dervişoğlu ile karşılık verdi. Sarı-kırmızılılar 79. dakikada Diagne ile öne geçerken, 86. dakikada Altay’ın kazandığı penaltı ile skora yeniden eşitlik geldi. Golü Bamba kaydetti.</p>

Mücadelede 17. dakikada Altay, Pinares ile öne geçerken Galatasaray 34. dakikada Halil Dervişoğlu ile karşılık verdi. Sarı-kırmızılılar 79. dakikada Diagne ile öne geçerken, 86. dakikada Altay’ın kazandığı penaltı ile skora yeniden eşitlik geldi. Golü Bamba kaydetti.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Galatasaray, puanını 23 yaparak 6. sıraya yükseldi. Altay ise 18 puana erişti.</p>

Galatasaray, puanını 23 yaparak 6. sıraya yükseldi. Altay ise 18 puana erişti.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Sarı-kırmızılı ekip, 9 Aralık Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Lazio ile karşılaşacak. Galatasaray ligde 13 Aralık’ta Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek.</p>

Sarı-kırmızılı ekip, 9 Aralık Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Lazio ile karşılaşacak. Galatasaray ligde 13 Aralık’ta Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Siyah-beyazlı takım ise 10 Aralık’ta Atakaş Hatayspor’u sahasında konuk edecek.</p>

Siyah-beyazlı takım ise 10 Aralık’ta Atakaş Hatayspor’u sahasında konuk edecek.


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