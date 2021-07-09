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Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana 52 maç kaçıran ve yıllık 4.5 milyon euro garanti maaş alan Radamel Falcao için sarı-kırmızılılar çıkış yolu arıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Kolombiyalı futbolcunun ayrılık sürecinde herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyeceğini de oyuncunun menajerine iletti.