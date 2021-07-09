<p>Galatasaray'da sürekli sakatlanması ve yüksek maaşı nedeniyle gönderilmesi gündemde olan Radamel Falcao'nun yeni durağı Katar olabilir.<br></p>
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Galatasaray'da sürekli sakatlanması ve yüksek maaşı nedeniyle gönderilmesi gündemde olan Radamel Falcao'nun yeni durağı Katar olabilir.

<p>Katar Ligi'nin resmi yayıncısı Alkass, bir Katar kulübünün tecrübeli golcüyü Radamel Falcao'yu transfer etmek için resmi girişimlere başladığını yazdı.</p>
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Katar Ligi'nin resmi yayıncısı Alkass, bir Katar kulübünün tecrübeli golcüyü Radamel Falcao'yu transfer etmek için resmi girişimlere başladığını yazdı.

<p>Öte yandan bu kulübün futbolcuyu 2019 yılında da transfer etmek isteyen ancak sonrasında Mandzukic'i kadrosuna katan Al Duhail olduğu da belirtildi.<br></p>
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Öte yandan bu kulübün futbolcuyu 2019 yılında da transfer etmek isteyen ancak sonrasında Mandzukic'i kadrosuna katan Al Duhail olduğu da belirtildi.

<p>Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana 52 maç kaçıran ve yıllık 4.5 milyon euro garanti maaş alan Radamel Falcao için sarı-kırmızılılar çıkış yolu arıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Kolombiyalı futbolcunun ayrılık sürecinde herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyeceğini de oyuncunun menajerine iletti.</p>
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Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana 52 maç kaçıran ve yıllık 4.5 milyon euro garanti maaş alan Radamel Falcao için sarı-kırmızılılar çıkış yolu arıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Kolombiyalı futbolcunun ayrılık sürecinde herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyeceğini de oyuncunun menajerine iletti.

<p>Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyediğini son röportajında belirten Radamel Falcao, "Şu anda tamamen kulübüme konsantre olmuş durumdayım. Bir sözleşmem var ve bu sözleşmeye sadık kalmak istiyorum" sözlerini kullanmıştı.<br></p>
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Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyediğini son röportajında belirten Radamel Falcao, "Şu anda tamamen kulübüme konsantre olmuş durumdayım. Bir sözleşmem var ve bu sözleşmeye sadık kalmak istiyorum" sözlerini kullanmıştı.

<p>Galatasaray ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan tecrübeli golcü, sarı-kırmızılı takımda 40 maça çıkarken 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.</p>
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Galatasaray ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan tecrübeli golcü, sarı-kırmızılı takımda 40 maça çıkarken 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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