<p>İngiltere, yarı finalde 1992'nin şampiyonu Danimarka'yı uzatmada bulduğu golle 2-1 yenerek EURO 2020'de finale yükseldi. İngiltere, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.</p>
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İngiltere, yarı finalde 1992'nin şampiyonu Danimarka'yı uzatmada bulduğu golle 2-1 yenerek EURO 2020'de finale yükseldi. İngiltere, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

<p>Danimarka, Damsgaard'ın 30. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 39. dakikada Simon Kjaer'in kendi kalesine attığı golle maça 1-1'lik eşitlik geldi ve maçın normal süresi bu skorla sona erdi. İngiltere'ye galibiyeti getiren gol ise 104. dakikada Harry Kane'den geldi.<br></p>
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Danimarka, Damsgaard'ın 30. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 39. dakikada Simon Kjaer'in kendi kalesine attığı golle maça 1-1'lik eşitlik geldi ve maçın normal süresi bu skorla sona erdi. İngiltere'ye galibiyeti getiren gol ise 104. dakikada Harry Kane'den geldi.

<p>Harry Kane penaltı vuruşunu yapmak için beyaz noktaya geçtiğinde, Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel'in yüzüne İngiliz taraftarlar tarafından lazer tutulduğu fark edildi.<br></p>
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Harry Kane penaltı vuruşunu yapmak için beyaz noktaya geçtiğinde, Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel'in yüzüne İngiliz taraftarlar tarafından lazer tutulduğu fark edildi.

<p>UEFA'dan yapılan açıklamada; İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmada yaşananlar sonrası açılan soruşturmaya gerekçe olarak taraftarların Danimarka Milli Marşı'nı yuhalaması, rakip futbolculara lazer tutması ve meşale yakması gösterildi.<br></p>
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UEFA'dan yapılan açıklamada; İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmada yaşananlar sonrası açılan soruşturmaya gerekçe olarak taraftarların Danimarka Milli Marşı'nı yuhalaması, rakip futbolculara lazer tutması ve meşale yakması gösterildi.

<p>İngiliz basınının haberine göre, Sterling'in penaltı pozisyonu öncesi sağdan Danimarka ceza alanına yöneldiği anlarda sahada ikinci bir topun olduğu görüldü.&nbsp;</p><p>Sterling, topu sürerken ikinci topun hemen yanından geçip ceza alanına girdi ve devamında takımına penaltı kazandırdı. Bu durum da Danimarka cephesi tarafından tepki çekti.&nbsp;</p>
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İngiliz basınının haberine göre, Sterling'in penaltı pozisyonu öncesi sağdan Danimarka ceza alanına yöneldiği anlarda sahada ikinci bir topun olduğu görüldü. 

Sterling, topu sürerken ikinci topun hemen yanından geçip ceza alanına girdi ve devamında takımına penaltı kazandırdı. Bu durum da Danimarka cephesi tarafından tepki çekti. 

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