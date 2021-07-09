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İngiliz basınının haberine göre, Sterling'in penaltı pozisyonu öncesi sağdan Danimarka ceza alanına yöneldiği anlarda sahada ikinci bir topun olduğu görüldü.

Sterling, topu sürerken ikinci topun hemen yanından geçip ceza alanına girdi ve devamında takımına penaltı kazandırdı. Bu durum da Danimarka cephesi tarafından tepki çekti.