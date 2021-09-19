Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosunda Mbaye Diagne yer almadı

Senegalli golcü, Halil Dervişoğlu'nun babasına "Anlıyoruz, senin oğlun. Sorun değil. Bu bir şeyi değiştirmiyor. Allah her şeyi görüyor. Ancak kimsenin beni küçük görmesine, beni istediğinde kullanmasına izin vermem. Saygı duymalısınız. Eğer iyi kalpliyseniz Allah her zaman sizinle olur." ifadelerini kullanmıştı.