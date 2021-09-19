Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosunda Mbaye Diagne yer almadı

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2021 Pazar, 15:11
<p>Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor.</p>

Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor.

<p>Galatasaray, Alanyaspor karşısında Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil 11'i ile mücadele edecek.</p>

Galatasaray, Alanyaspor karşısında Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil 11'i ile mücadele edecek.

<p>Yeni transfer Gustavo Assunçao yedekler arasında yer bulurken, Senegalli golcü Diagne, bu sezon ilk kez takım kadrosunda kendine yer bulamadı.</p>

Yeni transfer Gustavo Assunçao yedekler arasında yer bulurken, Senegalli golcü Diagne, bu sezon ilk kez takım kadrosunda kendine yer bulamadı.

<p>Mbaye Diagne, teknik heyet kararı ile maç kadrosunda yer almadı. Senegallinin herhangi bir sakatlığı bulunmuyor.</p>

Mbaye Diagne, teknik heyet kararı ile maç kadrosunda yer almadı. Senegallinin herhangi bir sakatlığı bulunmuyor.

<p>Diagne, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.</p>

Diagne, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.

<p>Senegalli golcü, Halil Dervişoğlu'nun babasına "Anlıyoruz, senin oğlun. Sorun değil. Bu bir şeyi değiştirmiyor. Allah her şeyi görüyor. Ancak kimsenin beni küçük görmesine, beni istediğinde kullanmasına izin vermem. Saygı duymalısınız. Eğer iyi kalpliyseniz Allah her zaman sizinle olur." ifadelerini kullanmıştı.</p>

Senegalli golcü, Halil Dervişoğlu'nun babasına "Anlıyoruz, senin oğlun. Sorun değil. Bu bir şeyi değiştirmiyor. Allah her şeyi görüyor. Ancak kimsenin beni küçük görmesine, beni istediğinde kullanmasına izin vermem. Saygı duymalısınız. Eğer iyi kalpliyseniz Allah her zaman sizinle olur." ifadelerini kullanmıştı.

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