Mbaye Diagne, sosyal medya paylaşımıyla sitemde bulundu

Diagne'nin bu paylaşımının geçtiğimiz günlerde oğlunun Galatasaray formalı paylaşımını yapan Halil Dervişoğlu'nun babasına bir mesaj olduğu iddia edildi.

Diagne şu ifadeleri kullandı:

"Anlıyoruz, senin oğlun. Sorun değil. Bu bir şeyi değiştirmiyor. Allah her şeyi görüyor. Ancak kimsenin beni küçük görmesine, beni istediğinde kullanmasına izin vermem. Saygı duymalısınız. Eğer iyi kalpliyseniz Allah her zaman sizinle olur."