Mbaye Diagne, sosyal medya paylaşımıyla sitemde bulundu

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2021 Cumartesi, 19:10
<p>Galatasaray'da forma giyen Mbaye Diagne, sosyal medya paylaşımları ile gündeme geldi.&nbsp;</p><p>Senegalli golcü son paylaşımında isim vermeden tepki dolu ifadeler ile dikkat çekti.</p>

Galatasaray'da forma giyen Mbaye Diagne, sosyal medya paylaşımları ile gündeme geldi. 

Senegalli golcü son paylaşımında isim vermeden tepki dolu ifadeler ile dikkat çekti.

<p>Diagne'nin bu paylaşımının geçtiğimiz günlerde oğlunun Galatasaray formalı paylaşımını yapan Halil Dervişoğlu'nun babasına bir mesaj olduğu iddia edildi.</p><p>Diagne şu ifadeleri kullandı:</p><p>"Anlıyoruz, senin oğlun. Sorun değil. Bu bir şeyi değiştirmiyor. Allah her şeyi görüyor. Ancak kimsenin beni küçük görmesine, beni istediğinde kullanmasına izin vermem. Saygı duymalısınız. Eğer iyi kalpliyseniz Allah her zaman sizinle olur."</p>

Diagne'nin bu paylaşımının geçtiğimiz günlerde oğlunun Galatasaray formalı paylaşımını yapan Halil Dervişoğlu'nun babasına bir mesaj olduğu iddia edildi.

Diagne şu ifadeleri kullandı:

"Anlıyoruz, senin oğlun. Sorun değil. Bu bir şeyi değiştirmiyor. Allah her şeyi görüyor. Ancak kimsenin beni küçük görmesine, beni istediğinde kullanmasına izin vermem. Saygı duymalısınız. Eğer iyi kalpliyseniz Allah her zaman sizinle olur."

<p>Galatasaray, transfer döneminde geçen sezon sarı-kırmızılı formayı giyen Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için çok uğraşmıştı.</p>

Galatasaray, transfer döneminde geçen sezon sarı-kırmızılı formayı giyen Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için çok uğraşmıştı.

<p>Halil takıma katılmadan ilk 11'in vazgeçilmezi olan Diagne, Dervişoğlu'nun gelişiyle yedek kulübesine döndü.</p>

Halil takıma katılmadan ilk 11'in vazgeçilmezi olan Diagne, Dervişoğlu'nun gelişiyle yedek kulübesine döndü.

<p>Genç oyuncunun ilk 11'de sergilediği başarılı performans babasını gururlandırdı ve baba Dervişoğlu, oğlunun videolarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.</p>

Genç oyuncunun ilk 11'de sergilediği başarılı performans babasını gururlandırdı ve baba Dervişoğlu, oğlunun videolarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

<p>29 yaşındaki Mbaye Diagne bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.&nbsp;</p>

29 yaşındaki Mbaye Diagne bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. 

<p>Oyunda aldığı sürelerdeki üretkenliği ile dikkat çeken Diagne, geçen sezonu West Bromwich Albion'da geçirdikten sonra kadroya geri dönmüştü.</p>

Oyunda aldığı sürelerdeki üretkenliği ile dikkat çeken Diagne, geçen sezonu West Bromwich Albion'da geçirdikten sonra kadroya geri dönmüştü.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler