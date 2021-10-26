Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'dan transfer itirafı: Beşiktaş beni istedi

Sporting'in Beşiktaş ile oynadığı maçı izledim. Sporting iyi iş çıkardı, daha farklı da kazanabilirlerdi. İyi bir takım, harika hocaları var ve çok iyi durumdalar. Umarım böyle devam ederler, onları izlemeyi seviyorum.

Belki gelecekte bir gün Sporting'e geri dönebilirim, her şey olabilir. Bu sezon çok gol atmak, asistler yapmak ve takımın kazanmasına yardım etmek istiyorum. Şampiyon olmak ilk hedefim. Sonra Portekiz Milli Takımı'na dönmeyi diliyorum.