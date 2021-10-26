Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'dan transfer itirafı: Beşiktaş beni istedi

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2021 Salı, 14:27
<p>Galatasaray'ın eski oyuncularından, PSV Eindhoven forması giyen Bruma, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.</p>

Galatasaray'ın eski oyuncularından, PSV Eindhoven forması giyen Bruma, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

<p>Galatasaray'ın 2013 yılında 13 milyon Avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığıu, 2017'de ise 15 milyon Avro karşılığı Leipzig'e gönderdiği Armindo Bruma, yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan teklif aldığını açıkladı.</p>

Galatasaray'ın 2013 yılında 13 milyon Avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığıu, 2017'de ise 15 milyon Avro karşılığı Leipzig'e gönderdiği Armindo Bruma, yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan teklif aldığını açıkladı.

<p>Bruma'nın konuyla ilgili sözleri şu şekilde:</p><p>Yaz aylarında Beşiktaş'ın bir teklifi oldu. Başka teklifler de vardı ancak kulüpler arasında anlaşma sağlanamadı, ne oldu bilmiyorum. Ben PSV'ye odaklanmış durumdayım. Zaten ayrılma konusunda çok istekli değildim.</p>

Bruma'nın konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

Yaz aylarında Beşiktaş'ın bir teklifi oldu. Başka teklifler de vardı ancak kulüpler arasında anlaşma sağlanamadı, ne oldu bilmiyorum. Ben PSV'ye odaklanmış durumdayım. Zaten ayrılma konusunda çok istekli değildim.

<p>PSV'de amacımız şampiyon olmak ve UEFA Avrupa Ligi'nde gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Bunun için gerekli tüm şartlara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bence Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hak ediyorduk. Amacımız Şampiyonlar Ligi'nde olmaktı ama olmadı.</p>

PSV'de amacımız şampiyon olmak ve UEFA Avrupa Ligi'nde gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Bunun için gerekli tüm şartlara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bence Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hak ediyorduk. Amacımız Şampiyonlar Ligi'nde olmaktı ama olmadı.

<p>Galatasaray, Sociedad, Leipzig gibi takımlarda oynadıktan sonra artık daha komple bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Daha olgunum, daha gelişmii ve güçlenmiş bir oyuncuyum.</p>

Galatasaray, Sociedad, Leipzig gibi takımlarda oynadıktan sonra artık daha komple bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Daha olgunum, daha gelişmii ve güçlenmiş bir oyuncuyum.

<p>Sporting'in Beşiktaş ile oynadığı maçı izledim. Sporting iyi iş çıkardı, daha farklı da kazanabilirlerdi. İyi bir takım, harika hocaları var ve çok iyi durumdalar. Umarım böyle devam ederler, onları izlemeyi seviyorum.</p><p>Belki gelecekte bir gün Sporting'e geri dönebilirim, her şey olabilir. Bu sezon çok gol atmak, asistler yapmak ve takımın kazanmasına yardım etmek istiyorum. Şampiyon olmak ilk hedefim. Sonra Portekiz Milli Takımı'na dönmeyi diliyorum.</p>

Sporting'in Beşiktaş ile oynadığı maçı izledim. Sporting iyi iş çıkardı, daha farklı da kazanabilirlerdi. İyi bir takım, harika hocaları var ve çok iyi durumdalar. Umarım böyle devam ederler, onları izlemeyi seviyorum.

Belki gelecekte bir gün Sporting'e geri dönebilirim, her şey olabilir. Bu sezon çok gol atmak, asistler yapmak ve takımın kazanmasına yardım etmek istiyorum. Şampiyon olmak ilk hedefim. Sonra Portekiz Milli Takımı'na dönmeyi diliyorum.

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