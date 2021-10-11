Tarsus İdman Yurdu'nun başkanı Şahin Kırbıyık'tan futbolculara hakaret
TFF 2. Lig'de mücadele eden Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Kırbıyık, takımının 1-1 berabere kaldığı Uşakspor maçının ardından futbolcular için hakarete varan ifadeler kullandı.
Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Kırbıyık, takımının 1-1 berabere kaldığı Uşakspor maçı sonrasında çileden çıktı ve sosyal medya hesabından futbolcularına yönelik hakarete varan sözlerin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımı Tarsus İdman Yurdu'nun başkanı Şahin Kırbıyık, takımının Uşakspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası futbolcularına yönelik çok sert ifadeler kullandı.
Sarı lacivertli futbolcular hakkında hakarete varan sözler sarf eden Başkan Şahin Kırbıyık'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Verdiğim onca paraya inek alsaydım, memleketime sütünü bedava dağıtsaydım, memleketim ihya olurdu. Eşek alsaydım kargo kurardım! Yedikleri-içtikleri haram olsun! Eşek değil, inek değil, bilin bakalım bu ne?"
Tarsus İdman Yurdu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 6 maçta topladığı 8 puanla 11. sırada yer alıyor. 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Tarsus, 5 gol atarken kalesinde de 5 gol gördü.
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