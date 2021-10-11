Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil, kripto para çıkarmaya hazırlanıyor
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil’in merak uyandıran sosyal medya paylaşımının ardından, kendi kripto parasını piyasaya süreceği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, kendi kripto parasını piyasaya sürecek. Kısa zaman önce Twitter hesabından "Heyecan verici şeyler çok yakında" şeklindeki paylaşım yapan Özil'in kendi kripto parasını çıkaracağı öğrenildi.
The Sun'ın haberine göre, Özil geçen yıl kurduğu M10Streetwear markası altında çıkardığı kripto parayı piyasaya sürecek.
Habere göre, Özil'in kripto parasını satın alan kişiler, Bitcoin ile takas edebilecek ve M10 markasından yaptığı alışverişlerde indirim kazanacak. Ayrıca, bazıları da Özil ile tanışma fırsatı yakalayacak.
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