Yunan basını İstanbul'un büyüklerinin Dimitris Goutas'ı takibe aldığını yazdı

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2021 Pazartesi, 15:16
<p>Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken, İstanbul'un büyükleri Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kadrosuna yapacağı takviyeler için vites arttırdı.&nbsp;</p>

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken, İstanbul'un büyükleri Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kadrosuna yapacağı takviyeler için vites arttırdı. 

<p>Yunan basını, önemli bir iddia ortaya attı.&nbsp;</p>

Yunan basını, önemli bir iddia ortaya attı. 

<p>Buna göre Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Sivasspor'da forma giyen Dimitris Goutas'ı takibe aldı.</p>

Buna göre Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Sivasspor'da forma giyen Dimitris Goutas'ı takibe aldı.

<p>Sivasspor'un, sezon başında Atromistos'tan bedelsiz kadrosuna kattığı Dimitris Goutas ile ilgili yeni gelişmeler yaşandığı kaydedildi.</p>

Sivasspor'un, sezon başında Atromistos'tan bedelsiz kadrosuna kattığı Dimitris Goutas ile ilgili yeni gelişmeler yaşandığı kaydedildi.

<p>Yunan medyasında yer alan habere göre, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Sivasspor'un 27 yaşındaki stoperi için nabız yokluyor.</p>

Yunan medyasında yer alan habere göre, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Sivasspor'un 27 yaşındaki stoperi için nabız yokluyor.

<p>Kariyerine İskeçe U20'de başlayan Goutas daha sonra, Olympiakos, KV Kortrijk, Sint-Truidense VV, Lech Poznan, Atromitos Atina ve son olarak Sivasspor forması giydi.</p>

Kariyerine İskeçe U20'de başlayan Goutas daha sonra, Olympiakos, KV Kortrijk, Sint-Truidense VV, Lech Poznan, Atromitos Atina ve son olarak Sivasspor forması giydi.

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