Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak istifa etti

Hatayspor'un sportif direktörü Fatih Kavlak istifa ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2021 Çarşamba, 21:31
Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak istifa etti
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İstifa ettiğini kişisel sosyal medya hesabından duyuran Kavlak, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli futbol ailesi, Hatayspor'da yürütmekte olduğum sportif direktörlük görevinden ayrılmış bulunmaktayım. Başta Süper Lig'deki ilk sezonda beni bu çok önemli göreve layık gören onursal başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş'a ve yönetim kurulu üyelerimize, mükemmel bir uyum içerisinde çalıştığım teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'a, teknik ekibimize, kulüp çalışma arkadaşlarıma, kulübün geleceği için büyük emek harcayan altyapı ekibimize ve yanımızda olduklarını her zaman hissettiğim Hatayspor taraftarlarına teşekkür eder, Hatayspor'a yeni sezonda başarılar dilerim."


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