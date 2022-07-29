Unutulmaz sanatçı İlhan İrem kimdir? Efsanevi sanatçı İlhan İrem'in yaşamından en önemli noktalar...
Sanatçı, aydın ve yazar kişiliğiyle tanıdığımız İlhan İrem, 28 Temmuz 2022 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İlhan İrem, böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi görüyordu.
Türk müziğinin unutulmaz ismi, geride yüreklere dokunmuş, akıllara kazınmış şarkılar, besteler bıraktı. Peki, efsanevi sanatçı İlhan İrem kimdir? İlhan İrem neden yaşamını yitirdi? İlhan İrem şarkıları... İşte usta sanatçının yaşamına dair noktalar...
1970 yılında mensubu olduğu Meltemler Orkestrası, Liselerarası Müzik Yarışması'nda Marmara bölgesi birinciliği kazandı. Bu dönemde İstanbul'daki pek çok profesyonel müzik grubundan teklif aldı ancak 1972 yılına kadar Bursa'da kalmayı tercih etti. Aynı kadro ile 1972'ye kadar Bursa Çelik Palas Oteli'nde ve Uludağ diskolarında dans müziği şarkıcılığını sürdürdü.
1973 yılında kendi imkânları ile Diskotür firmasına yaptığı ilk 45'liği "Birleşsin Bütün Eller - Bazen Neşe Bazen Keder" ile beklediği başarıyı yakalayamadı.
Plak firmasının bestelerini başka sanatçılara söyletme isteğini geri çevirdikten sonra yapmış olduğu ikinci 45'liği "Yazık Oldu Yarınlara - Haydi Sil Gözlerini" genç sanatçıyı bir anda en popüler şarkıcı konumuna getirdi.
1975 yılında yayınlanan üçüncü 45'liği "Anlasana" ile de başarısını devam ettirdi. 1976 yılında yayınladığı dördüncü 45'liğinde Tanrı'yı sorguladığı "Kuklacı Amca" 45'liği gelen baskılar sonucunda plak şirketi tarafından piyasadan toplatıldı.
1976 yılında ilk LP çalışması olan "İlhan İrem 1973-1976" yayınlandı. "Üzülme Dostum", "Havalar Nasıl", "Ayrılık Akşamı", "Sensiz de Yaşanıyor", "Bal Ağızlım" gibi her yaptığı 45'lik liste başı oldu ve 1973-1981 yılları arasında toplam 10 adet 45'liği yayınladı.
"Sevgiliye" albümünde ilk defa kendi yazdığı sözler dışında bir Nazım Hikmet şiiri olan "Hoşgeldin"i besteler ve seslendirir.
YARIM KALAN EUROVİSİON
"Bir Yıldız" adlı bestesi 1979 Eurovision Türkiye finaline kalır ama yarışmadan askere alınır. Bunun sebebi de şarkının 'Sevgiliye' albümünde yayınlanmış olmasıydı.
1981 yılında askerliğinde yaptığı bestelerden oluşan "Bezgin" yayınlanır.
1983 yılında yedi yıllık bir çalışmanın ürünü olan ve sanatçının kendisi tarafından "Rock senfonisi" olarak adlandırılmış üçlemesi "Pencere... Köprü... Ve Ötesi..." sırayla yayınlanmaya başlanır.
İLKLERİN SANATÇISI: İLHAN İREM
1984 yılında Türkiye'yi Bulgaristan'da düzenlenen Altın Orfe Yarışması'nda temsil eder. Dereceye giremez ama "Gazeteciler Özel Ödülü"nü kazanır.
1985 yılında üçlemenin ikinci ürünü olan "Köprü" ile birlikte "Pencere.. Köprü... Ve Ötesi..." adında ilk defa bir plağın öyküsü çizgilerle anlatılmış olarak piyasaya çıkar.
İLHAN İREM EŞİ KİMDİR?
Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji mezunu olan eşi Hansu İrem ile 1 Ekim 1991 tarihinde evlendi.
İrem'in son dönem eserlerinin pek çoğunun şiirlerini eşi yazmakta, aynı zamanda albümlerinin kapak fotoğraflarını çekmektedir.
Hansu İrem aynı zamanda İlhan İrem'in sanat yönetmenliğini yapmaktadır. Çiftin çocuğu yoktur.
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