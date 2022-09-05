Makao, yaklaşan Güz Ortası Festivali'ne hazır

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2022 Pazartesi, 11:42
<p>Aziz Paul Katedrali Harabeleri ve Largo Do Senado da dahil Makao'nun simge alanları yaklaşan Güz Ortası Festivali'ni kutlamak için çeşit çeşit fenerlerle donatıldı.</p>

Aziz Paul Katedrali Harabeleri ve Largo Do Senado da dahil Makao'nun simge alanları yaklaşan Güz Ortası Festivali'ni kutlamak için çeşit çeşit fenerlerle donatıldı.

<p>Birçok insan bu fenerlerin fotoğraflarını çekmek için bölgeye akın ediyor. </p>

Birçok insan bu fenerlerin fotoğraflarını çekmek için bölgeye akın ediyor. 

<p> Çin'in güneyindeki Makao'da bulunan Largo Do Senado'yu donatan rengarenk fenerler görülüyor.</p>

 Çin'in güneyindeki Makao'da bulunan Largo Do Senado'yu donatan rengarenk fenerler görülüyor.

<p>Çin'in güneyindeki Makao'da Aziz Paul Katedrali Harabeleri önündeki fenerler görülüyor.</p>

Çin'in güneyindeki Makao'da Aziz Paul Katedrali Harabeleri önündeki fenerler görülüyor.

<p>Çin'in güneyindeki Makao'da Aziz Paul Katedrali Harabeleri'nin önüne yerleştirilen tavşan şeklindeki dev fenerin fotoğrafını çeken insanlar görülüyor.</p>

Çin'in güneyindeki Makao'da Aziz Paul Katedrali Harabeleri'nin önüne yerleştirilen tavşan şeklindeki dev fenerin fotoğrafını çeken insanlar görülüyor.

<p>Çin'in güneyindeki Makao'da Aziz Paul Katedrali Harabeleri'nin önüne yerleştirilen tavşan şeklindeki dev fenerin fotoğrafını çeken insanlar görülüyor.</p>

Çin'in güneyindeki Makao'da Aziz Paul Katedrali Harabeleri'nin önüne yerleştirilen tavşan şeklindeki dev fenerin fotoğrafını çeken insanlar görülüyor.

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