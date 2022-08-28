İngiltere'de "Notting Hill Karnavalı" renkli görüntülere sahne oldu
İngiltere'nin başkenti Londra'da her yıl ağustos sonunda yapılan ve "Avrupa'nın en büyük sokak festivali" olarak bilinen Notting Hill Karnavalı, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştirildi.
İngiltere'de, 1966'dan bu yana düzenlenen ve Kovid-19 salgını sebebiyle 2020 ve 2021 yıllarında verilen aranın ardından yeniden yapılan festival dolayısıyla on binlerce katılımcı başkentin Notting Hill semtinin sokaklarını doldurdu.
Etkinliğe, dünyanın farklı noktalarından gelen turistler de yoğun ilgi gösterdi.
KARAYİPLER KÜLTÜR VE GELENEĞİ
Brezilya'daki ünlü "Rio Karnavalı"ndan sonra "dünyanın en büyük karnavalı" olarak nitelendirilen etkinlikte, özellikle Karayipler'e özgü kızarmış tavuk, hindistan cevizi, havuç suyu ve rom gibi yiyecek ve içecekler tadılabilirken, Samba ve Kalipso gibi müzik türleri de başkent sokaklarında yankılandı.
Karnavalda, İngiltere'de yaşayan Karayip kökenliler renkli kostümler giyerek dans etti ve geçit törenleri düzenledi. Festivale katılanlar, birbirlerini boyayarak eğlendi.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Doktor doktor dolaştı, 14 yıl sonra teşhis konuldu
- Peker, yeni video yayımladı
- 7 isim için harekete geçildi
- Uzmanından kiracılara tahliye taahhütnamesi uyarısı
- Bir açıklama da Serhat Albayrak cephesinden geldi
- AKP'li Taşkesenlioğlu'ndan ilk açıklama
- '100 yıllık pranga' sözleri yeniden gündemde
- SPK'den Sineren ve 'ilgililer' hakkında suç duyurusu
- Taliban duyurdu: Rusya'dan gaz ve petrol tedarik edecek
- Ormanda yürümek artık ücretli