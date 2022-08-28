İngiltere'de "Notting Hill Karnavalı" renkli görüntülere sahne oldu

28 Ağustos 2022 Pazar, 18:28

İngiltere'de, 1966'dan bu yana düzenlenen ve Kovid-19 salgını sebebiyle 2020 ve 2021 yıllarında verilen aranın ardından yeniden yapılan festival dolayısıyla on binlerce katılımcı başkentin Notting Hill semtinin sokaklarını doldurdu.

Etkinliğe, dünyanın farklı noktalarından gelen turistler de yoğun ilgi gösterdi.

KARAYİPLER KÜLTÜR VE GELENEĞİ

Brezilya'daki ünlü "Rio Karnavalı"ndan sonra "dünyanın en büyük karnavalı" olarak nitelendirilen etkinlikte, özellikle Karayipler'e özgü kızarmış tavuk, hindistan cevizi, havuç suyu ve rom gibi yiyecek ve içecekler tadılabilirken, Samba ve Kalipso gibi müzik türleri de başkent sokaklarında yankılandı.

Karnavalda, İngiltere'de yaşayan Karayip kökenliler renkli kostümler giyerek dans etti ve geçit törenleri düzenledi. Festivale katılanlar, birbirlerini boyayarak eğlendi.