Yerkürenin gücü: Dünya şaşırtmaya devam ediyor
Yerkürenin inanılmaz güzelliklerine her geçen gün daha çok hayran olmamak imkânsız. Bu büyüleyici manzaralar, dünyanın en ilgi çekici adreslerinden:
ANTELOP KANYONU, ABD
ABD'nin güneybatısı Arizona'daki erezyon sonucu oluşmuş bu kızılımsı kanyon, dünyanın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olma özelliğini taşıyor.
HORSESHOE BEND, ABD
Yer şekillerinin farklılığı nedeniyle şimdiki halini alan Horseshoe Bend, at nalına benzeyen, Kolarado Nehri'nin oluşturduğu bir kıvrım.
STONEHENGE ANITI, İNGİLTERE
Oldukça ağır taşlardan oluşan ve nasıl konulduğu hâlâ bilinmeyen Stonehenge Anıtı, gizemini korumaya devam eden adreslerden.
ÇİKOLATA TEPELERİ, FİLİPİNLER
Tepelerindeki yeşil otların kuru mevsimde kahverengiye dönüşmesinden bu ismi alan Çikolata Tepeleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunuyor. Çikolata Tepeleri, yaklaşık 1268 adet koloni şeklindeki tepelerden oluşuyor ve yaklaşık 7 bin futbol sahası büyüklüğünde, 50 kilometrekareden daha fazla alan kaplıyor.
KAİETEUR ŞELALESİ, GUYANA
Saniyede 663 metreküp su döküldüğü söylenen Kaieteur, dünyanın en güçlü şelalelerinden biri. Kaieteur, dökülen suların görkemli görüntüsü sayesinde, ülkenin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri.
DEVLER KALDIRIMI, İRLANDA
İnsan eliyle yapılmış gibi görünen Devler Kaldırımı, volkanik kökenli bazalt jeolojik bir yapı. İnanılmaz yapısıyla, 1986 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş.
WAİTOMO MAĞARASI, YENİ ZELANDA
Bölgeye özel ateş böceklerinin larva dönemlerinde yaydığı ışık sayesinde aydınlanan Waitomo Mağarası'nda gezerken yapay ışık kaynağına ihtiyaç duyulmuyor. Mağara, yalnızca tekneyle gezilebiliyor.
GÖKKUŞAĞI NEHRİ, KOLOMBİYA
1969 yılında bir grup sığır çiftçisi tarafından bulunan, orijinal adıyla Cano Cristales, bu harika renkleri içindeki ''macarenia clavigera'' adındaki bir bitkiden alıyor.
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