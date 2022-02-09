Gece yarısı dışarı çıkan Manchester City'nin yıldızlarına Guardiola'dan sitem: "Beni davet etmediler"
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