Gece yarısı dışarı çıkan Manchester City'nin yıldızlarına Guardiola'dan sitem: "Beni davet etmediler"

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2022 Çarşamba, 15:20
Gece yarısı dışarı çıkan Manchester City'nin yıldızlarına Guardiola'dan sitem: "Beni davet etmediler"

Manchester City'nin yıldızları Kyle Walker, Jack Grealish ve Mahrez'in geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan gece kulübündeki eğlence görüntüleri gündem olmuştu.

Gece yarısı dışarı çıkan Manchester City'nin yıldızlarına Guardiola'dan sitem: "Beni davet etmediler"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola Walker, Grealish ve Mahrez'in gece gezmesinde çekilen videoları için gündem yaratan bir yorumda bulundu.

Gece yarısı dışarı çıkan Manchester City'nin yıldızlarına Guardiola'dan sitem: "Beni davet etmediler"

PEP NE SÖYLEDİ?

Teknik direktör Pep Guardiola'ya konuyla ilgili soru sorulurken alınan yanıt dikkat çekti. Katalan menajer, 'Herhangi bir ceza alacaklar mı?" sorusuna ""Evet, para cezası alacaklar çünkü beni çağırmadılar. Bir dahakine beni akşam yemeğine davet edebilirler." cevabını verdi.

Gece yarısı dışarı çıkan Manchester City'nin yıldızlarına Guardiola'dan sitem: "Beni davet etmediler"

NE YAŞANDI?

Daily Mail, Grealish'in bir videoda çok sarhoş olduğunu belirtti. İddiaya göre Grealish, bir barın girişinde geri çevrildi. Oyuncuların, personelle yaşanan bir karışıklığın ardından ayrılma kararı aldıklarını söyleyen kulüp, iddiayı yalanladı.

Gece yarısı dışarı çıkan Manchester City'nin yıldızlarına Guardiola'dan sitem: "Beni davet etmediler"

Yasak ihlal edilmedi, kadroya iki gün izin verildi ve üçü de Salı günü Brentford ile Premier Lig karşılaşması öncesinde antrenman için geri döndü.

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