Giresunspor'dan Sankhare açıklaması: Reddediyoruz

09 Şubat 2022 Çarşamba, 12:51

Yaklaşık 6 ay önce Giresunspor’a katılan Senegalli oyuncu Younousse Sankhare takımı hakkındaki ifadeleri ile gündem oldu. L'équipe’in aktardığı bilgilere göre güvenliği konusunda endişeli olan Senegalli oyuncu şunları söyledi:

‘’Can güvenliğimden gerçekten endişe ediyorum. Şu an telefonumu şarj etmek için bile arabamdayım çünkü kaldığım yerdeki elektrik ve internet bağlantısı kesildi. Bir maç oynadıktan sonra Hakan Keleş bana bir daha forma şansı vermedi. Hatta bir zaman sonra bana saçma sapan cezalar vermeye başladılar. Sessiz kaldım. En sonunda ise maaşımda indirime gitmemi istediler. Başkan bana 'Taraftarı zor tutuyorum. Eğer başına bir şey gelirse bu benim sorunum değil' diyerek beni tehdit etti. Elektrik ve internet erişimim zaten yok. Bunların yanında Başkan Hakan Karaahmet beni evime taraftarları göndermekle tehdit ederdi."

Karadeniz ekibi ise bu iddialara yanıt verdi.

İşte Giresunspor'un açıklaması

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal mecralarda futbolcumuz Younousse Sankhare ile ilgili yer alan asılsız haber ve iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzü suçlayıcı ve küçük düşürücü bu art niyetli tutum ve davranışları tamamıyla reddediyoruz. Konu ile ilgili tüm hukuki süreçler başlatılmış olup kulübümüz tarafından detaylı bilgilendirme kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır."